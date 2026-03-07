Autoridades despliegan fuerte operativo de seguridad por elecciones en Antioquia

Resumen: Más de 17.000 policías y soldados estarán desplegados en Antioquia para garantizar la seguridad durante las elecciones.

Con el objetivo de garantizar el libre ejercicio del voto y prevenir cualquier intento de sabotaje durante las elecciones, las autoridades activaron oficialmente el Plan Democracia 2026 en el departamento de Antioquia, con un amplio despliegue de la Fuerza Pública en todo el territorio.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que más de 4.000 uniformados de distintas especialidades estarán encargados de custodiar los puestos de votación en Medellín y en los otros nueve municipios que conforman el Valle de Aburrá.

A este despliegue se suma la presencia del Ejército Nacional de Colombia, que a través de la Séptima División del Ejército Nacional dispuso más de 13.000 soldados para vigilar 421 puestos de votación considerados críticos en diferentes zonas del departamento. Estas unidades contarán además con apoyo de vehículos blindados en los principales corredores viales.

Municipios con mayor riesgo electoral

A pesar del operativo, entidades como la Misión de Observación Electoral y la Defensoría del Pueblo de Colombia mantienen alertas en varias zonas del departamento. Según estos organismos, Antioquia es el territorio del país con mayor número de municipios en riesgo electoral.

De acuerdo con los reportes, al menos 18 municipios presentan riesgo extremo por factores como violencia o posible constreñimiento al elector, por presencia de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC.

Entre los municipios considerados críticos se encuentran Ituango, Tarazá, Segovia, Yarumal, Cáceres y Remedios, donde se reforzará la vigilancia con presencia permanente de tropas tanto en zonas urbanas como rurales.

Lea también: ¿Pa’ dónde iba con tanta plata? Capturan a hombre con $631 millones en efectivo en Bogotá

Para esta jornada electoral, en Antioquia están habilitados 5.404.926 ciudadanos para ejercer su derecho al voto.

En total se instalarán 16.388 mesas distribuidas en 1.282 puestos de votación, de los cuales 742 estarán ubicados en zonas urbanas y 540 en áreas rurales.

Las autoridades también habilitaron canales para denunciar posibles irregularidades durante el proceso electoral.

La Policía Nacional de Colombia dispuso la Línea 157, además de un centro anticorrupción para recibir reportes relacionados con compra de votos, fraude u otros delitos electorales.

Más noticias de Antioquia