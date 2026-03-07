Resumen: Capturan a un hombre con $631 millones en efectivo en Bogotá durante operativos previos a las elecciones del 8 de marzo.

¿Pa’ dónde iba con tanta plata? Capturan a hombre con $631 millones en efectivo en Bogotá

En medio de los operativos de control previos a la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un hombre al que le encontraron una millonaria suma de dinero en efectivo en la localidad de Santa Fe.

De acuerdo con las autoridades, durante un procedimiento de verificación realizado por uniformados en esa zona del centro de la ciudad, fue revisado el morral que llevaba el ciudadano. En su interior los policías hallaron un total de $631 millones de pesos en efectivo.

“El procedimiento comenzó como labores de control en la localidad de Santa Fe y terminó con la captura de un hombre que llevaba en un morral un total de $631 millones”, informó la Policía a través de sus redes sociales.

El hallazgo se produjo en medio de las acciones de seguridad que se adelantan en la capital para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral y prevenir delitos relacionados con la compra de votos.

Tras el procedimiento, el hombre fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá la investigación para determinar el origen del dinero y establecer si está relacionado con actividades ilegales.

Según informaron las autoridades, el ciudadano deberá responder inicialmente por el presunto delito de lavado de activos, mientras avanzan las indagaciones del caso.

Sobre estos operativos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se han intensificado los controles en diferentes regiones del país con el objetivo de prevenir delitos electorales.

El funcionario indicó que, hasta el momento, las autoridades han incautado cerca de $2.920 millones de pesos que podrían tener presuntos vínculos con la compra y venta de votos durante la jornada electoral.

“Nuestros valientes y honestos policías ya han incautado $2.920 millones de pesos que podrían tener presuntos nexos con compra y venta de votos. Que gane la democracia y pierda la corrupción”, señaló el ministro.

