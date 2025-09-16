¡Operativo en Remedios! Liberan secuestrados y capturan a tres presuntos responsables

Resumen: En Remedios, Antioquia, la Policía y el Ejército liberaron a dos secuestrados y capturaron a tres presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas.

En un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional y el Ejército, fueron liberadas dos personas que permanecían secuestradas en zona rural del municipio de Remedios, Antioquia.

El procedimiento, llevado a cabo el pasado 13 de septiembre, dejó además tres capturas en flagrancia que golpean de manera directa a estructuras criminales de la región vinculadas al secuestro y a entrenamientos para actividades ilícitas.

Los detenidos fueron identificados con los alias de ‘El Mocho’, quien estaba a cargo de las personas retenidas; ‘El Negro’, señalado de transportar a las víctimas y con antecedentes por porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y tráfico de estupefacientes; y ‘Lucas’, presunto responsable de la seguridad de los secuestrados, con anotaciones previas por estafa y daño en bien ajeno.

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares que quedaron bajo custodia como elementos materiales probatorios.

De igual forma, fueron intervenidos sitios que, según la investigación, eran utilizados para el entrenamiento de actividades ilícitas en esta zona del Nordeste de Antioquia.

La Policía Nacional destacó que este resultado operativo no solo permitió recuperar la libertad de las dos víctimas, sino que también representa un paso importante en la desarticulación de estructuras criminales que afectan la convivencia y el orden público.

