Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Bogotá vive una jornada de protestas del sector transporte este 16 de septiembre. Hay bloqueos en varios puntos y autoridades regulan el tráfico.

Manifestaciones de sectores del transporte bloquean vías en Bogotá

Bogotá amaneció este martes 16 de septiembre con una jornada de manifestaciones convocada por distintos sectores del transporte, que desde las 5:00 a.m. salieron a las calles para visibilizar sus reclamos.

En las concentraciones participan motociclistas, taxistas, conductores de plataformas digitales, operadores de grúa y otros trabajadores del gremio.

Los organizadores establecieron varios puntos estratégicos de encuentro en diferentes localidades: Autopista Sur con avenida Villavicencio (Bosa), Biblioteca Virgilio Barco (Teusaquillo), carrera 11 con calle 69 y calle 9 con carrera 15 (Chapinero), patios de Álamos (Engativá), centro comercial Centro Mayor (Rafael Uribe), avenida Ciudad de Cali con calle 145 (Suba), glorieta de la calle 1 con carrera 27 Sur (Antonio Nariño), además de sectores en Kennedy y Suba.

Lea también: ¡En su casa de Utah! Fallece el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Desde tempranas horas, la Secretaría de Movilidad reportó bloqueos intermitentes en la glorieta de la Autopista Sur con avenida Villavicencio, donde agentes de tránsito, Grupo Guía y Policía regulan el tráfico vehicular.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las autoridades confirmaron que funcionarios de distintas entidades estarán presentes a lo largo de la jornada para garantizar el orden público y la movilidad en la capital.

Con esta situación, la recomendación de las autoridades a los ciudadanos es planear sus recorridos con anticipación.

Más noticias de Bogotá