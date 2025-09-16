Manifestaciones de sectores del transporte bloquean vías en Bogotá

Resumen: Bogotá vive una jornada de protestas del sector transporte este 16 de septiembre. Hay bloqueos en varios puntos y autoridades regulan el tráfico.
Bogotá amaneció este martes 16 de septiembre con una jornada de manifestaciones convocada por distintos sectores del transporte, que desde las 5:00 a.m. salieron a las calles para visibilizar sus reclamos.
En las concentraciones participan motociclistas, taxistas, conductores de plataformas digitales, operadores de grúa y otros trabajadores del gremio.
Los organizadores establecieron varios puntos estratégicos de encuentro en diferentes localidades: Autopista Sur con avenida Villavicencio (Bosa), Biblioteca Virgilio Barco (Teusaquillo), carrera 11 con calle 69 y calle 9 con carrera 15 (Chapinero), patios de Álamos (Engativá), centro comercial Centro Mayor (Rafael Uribe), avenida Ciudad de Cali con calle 145 (Suba), glorieta de la calle 1 con carrera 27 Sur (Antonio Nariño), además de sectores en Kennedy y Suba.
Lea también: ¡En su casa de Utah! Fallece el legendario actor Robert Redford a los 89 años
Desde tempranas horas, la Secretaría de Movilidad reportó bloqueos intermitentes en la glorieta de la Autopista Sur con avenida Villavicencio, donde agentes de tránsito, Grupo Guía y Policía regulan el tráfico vehicular.
Las autoridades confirmaron que funcionarios de distintas entidades estarán presentes a lo largo de la jornada para garantizar el orden público y la movilidad en la capital.
Con esta situación, la recomendación de las autoridades a los ciudadanos es planear sus recorridos con anticipación.