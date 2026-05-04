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Resumen: Operativo en Medellín deja un capturado y afecta red criminal vinculada a trata de personas y tráfico de drogas.

¡Red criminal al descubierto! Allanamientos golpean trata de personas y drogas en Medellín

Un operativo conjunto de las autoridades permitió impactar una red criminal señalada de actividades relacionadas con la trata de personas y el tráfico de estupefacientes en Medellín y su área metropolitana.

La intervención incluyó múltiples diligencias judiciales que dejaron como resultado una captura y la incautación de diversos elementos.

La acción fue liderada por la Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia, el Cuerpo Técnico de Investigación y el Ejército Nacional.

En total, ejecutaron 10 allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde identificaron inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

De acuerdo con las investigaciones, estos lugares funcionaban como centros para la explotación de personas, almacenamiento de sustancias ilegales y manejo de información vinculada a operaciones delictivas.

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Durante los procedimientos, las autoridades incautaron armas de fuego, armas traumáticas y pequeñas cantidades de drogas, además de equipos tecnológicos como celulares, computadores y dispositivos de almacenamiento.

El capturado, señalado por delitos relacionados con armas, fue puesto a disposición de las autoridades competentes mientras avanza su proceso judicial. Según las autoridades, estos resultados permiten debilitar la estructura operativa de la red criminal y avanzar en la identificación de otros posibles integrantes.

Asimismo, durante el operativo se adoptaron medidas administrativas sobre algunos establecimientos intervenidos por presuntas irregularidades en su funcionamiento, mientras continúan las investigaciones para establecer la posible conexión de esta organización con otras redes delictivas en la región.

Las autoridades reiteraron que mantendrán este tipo de acciones para contrarrestar delitos que afectan la seguridad y la integridad de las personas, en especial aquellos relacionados con la explotación humana y el narcotráfico.

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