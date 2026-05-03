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    ¡Tragedia! Al menos 3 muertos y 38 heridos en el evento ‘Monster Truck’ en Popayán

    Entre las tres víctimas mortales habría una niña de 10 años

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Tragedia! Al menos 3 muertos y 38 heridos en el evento ‘Monster Truck’ en Popayán

    Resumen: La prioridad máxima de la ciudad es salvaguardar vidas. Organismos de emergencia, redes de ambulancias y personal médico de los diversos centros asistenciales de Popayán continúan trabajando a toda marcha para atender a la gran cantidad de heridos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que prometía ser una jornada de entretenimiento y adrenalina terminó en un lamentable hecho que enluta a la capital caucana. Las autoridades locales han confirmado el saldo oficial tras el grave siniestro registrado durante la realización del evento automovilístico conocido como ‘Monster Truck 2026’.

    Balance oficial de la emergencia

    El reporte definitivo entregado por los organismos de socorro y las autoridades competentes detalla la magnitud del incidente:

    Víctimas fatales: Se ha confirmado el lamentable fallecimiento de tres personas a causa de la gravedad del impacto; una de ellas sería una niña de 10 años.

    Heridos: Un total de 38 personas resultaron lesionadas en el lugar de los hechos.

    Atención médica e investigaciones en curso

    En estos momentos, la prioridad máxima de la ciudad es salvaguardar vidas. Organismos de emergencia, redes de ambulancias y personal médico de los diversos centros asistenciales de Popayán continúan trabajando a toda marcha para atender a la gran cantidad de heridos.

    Por su parte, las autoridades judiciales y de control ya avanzan en las investigaciones pertinentes. El objetivo es esclarecer las causas exactas que desencadenaron esta tragedia, evaluar las condiciones en las que se estaba desarrollando el evento y determinar las responsabilidades relacionadas con los protocolos de seguridad del mismo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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