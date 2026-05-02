Operativo contra minería ilegal deja maquinaria destruida en Antioquia

Resumen: Autoridades destruyeron maquinaria por más de mil millones de pesos en operativo contra la minería ilegal en San Luis, Antioquia.

En una ofensiva frontal contra las rentas criminales que desangran los ecosistemas del Oriente antioqueño, las autoridades propinaron un contundente golpe a la explotación ilícita de yacimientos mineros.

En un operativo de gran magnitud desarrollado en la vereda El Prodigio, zona rural del municipio de San Luis, unidades de la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en conjunto con el Ejército, lograron desmantelar dos unidades de producción minera que operaban sin ningún tipo de permiso legal ni medida de mitigación para el daño ambiental que estaban causando.

La intervención, que hace parte de la estrategia nacional para la protección de los recursos naturales, dejó como resultado la inutilización de maquinaria pesada avaluada en más de mil millones de pesos.

Entre los equipos destruidos por las autoridades se encuentran excavadoras, dragas artesanales y potentes motobombas, herramientas que eran utilizadas para remover grandes cantidades de tierra y succionar sedimentos de las fuentes hídricas cercanas, provocando una contaminación irreversible por el vertimiento de químicos y la sedimentación de los ríos.

Con esta acción, la fuerza pública logra afectar directamente la columna financiera de las estructuras que se lucran de esta actividad ilícita en la región.

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Expertos del área ambiental señalaron que la recuperación de los suelos y las aguas intervenidas por estas máquinas podría tardar décadas, debido a la remoción agresiva de la capa vegetal.

El operativo no solo buscaba frenar la extracción de minerales, sino enviar un mensaje claro a quienes insisten en financiar estas prácticas que amenazan la biodiversidad de San Luis.

La Policía de Antioquia reiteró que estos controles se mantendrán de forma permanente en todo el departamento, e invitó a los campesinos y residentes de la zona a denunciar la presencia de retroexcavadoras o maquinaria sospechosa en los cauces de los ríos para evitar que el daño ecológico siga creciendo de manera descontrolada.

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