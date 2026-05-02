A los 59 años falleció Alex Zanardi, leyenda del automovilismo y ejemplo de superación

Resumen: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, rindió tributo a su vida afirmando: "Con sus logros deportivos, con su ejemplo y con su humanidad, nos dio a todos mucho más que una victoria: nos dio esperanza, orgullo y la fuerza para nunca rendirnos".

Minuto30.com .- El mundo del automovilismo y el deporte paralímpico se despide de una de sus figuras más grandes e inspiradoras. Alessandro “Alex” Zanardi, leyenda de las pistas y símbolo global de resiliencia, falleció a los 59 años de edad.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado emitido por su familia en la mañana de este sábado 2 de mayo de 2026, precisando que su deceso ocurrió de forma repentina la noche anterior.

“Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi ayer por la noche, 1 de mayo. Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos”, indicó el comunicado oficial, en el que también se pidió respeto por la privacidad durante el duelo.

Un legado marcado por el talento y la superación

La vida de Zanardi fue un testimonio extraordinario de lucha constante frente a la adversidad:

Estrella del automovilismo: Destacó en la Fórmula 1 y brilló de manera excepcional en el automovilismo estadounidense, donde se coronó bicampeón de la serie CART en 1997 y 1998.

El accidente que cambió su vida: En septiembre de 2001, sufrió un gravísimo accidente en el óvalo de Lausitzring (Alemania) que le costó la amputación de ambas piernas y casi le arrebata la vida.

El renacer paralímpico: Lejos de rendirse, menos de dos años después volvió a competir en autos adaptados. Posteriormente, se reinventó como atleta paralímpico de handbike (ciclismo adaptado), disciplina en la que ganó cuatro medallas de oro y dos de plata entre los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

La tragedia de 2020: En junio de 2020, la vida volvió a ponerlo a prueba tras sufrir severas lesiones craneales y faciales tras colisionar contra un camión mientras competía en una prueba de relevos en la Toscana, lo que lo llevó a un largo y difícil proceso de recuperación neurológica lejos del ojo público.

Conmoción internacional

El fallecimiento de Zanardi ha desatado una ola de homenajes alrededor del mundo. Figuras del deporte motor, como el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, expresaron su profunda tristeza, recordando su “extraordinaria fuerza”.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, rindió tributo a su vida afirmando: “Con sus logros deportivos, con su ejemplo y con su humanidad, nos dio a todos mucho más que una victoria: nos dio esperanza, orgullo y la fuerza para nunca rendirnos”.