Cayeron los presuntos asesinos del auxiliar de American Airlines en Medellín: podrían ser extraditados

Resumen: Capturaron a los presuntos responsables del homicidio de un auxiliar de American Airlines en Medellín. Las autoridades investigan a la estructura criminal 'Los Goteros'.

Las autoridades confirmaron el esclarecimiento del homicidio de Eric Fernando, auxiliar de American Airlines y ciudadano estadounidense, quien había desaparecido en Medellín tras concretar un encuentro a través de una aplicación de citas.

El caso dejó como resultado la captura de dos hombres y una mujer, señalados de integrar la estructura criminal conocida como ‘Los Goteros’, dedicada a engañar y robar principalmente a ciudadanos extranjeros.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Interpol, la agencia estadounidense HSI y la Embajada de Estados Unidos para ubicar y judicializar a los presuntos responsables del crimen.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue contactada mediante una plataforma digital y posteriormente se reunió con varias personas en un establecimiento nocturno del barrio El Poblado. Horas después fue trasladada a un motel, donde, según las autoridades, le habrían suministrado una sustancia química que lo dejó en estado de indefensión.

El dictamen de Medicina Legal estableció que Eric Fernando murió por asfixia mecánica. Mientras la víctima permanecía incapacitada para defenderse, los delincuentes presuntamente realizaron retiros bancarios y se apoderaron de bienes avaluados en cerca de $30 millones de pesos. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado en una zona rural del municipio de Jericó, en el Suroeste antioqueño.

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Las investigaciones permitieron establecer que detrás de este homicidio estaría la estructura criminal ‘Los Goteros’, una organización que, según las autoridades, contactaba a sus víctimas mediante aplicaciones de citas para ganarse su confianza, drogarlas y luego hurtar dinero, celulares, joyas y otros objetos de valor.

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Como parte del operativo, uno de los presuntos implicados, de 23 años, fue ubicado en Perú luego de haber huido inicialmente hacia Ecuador. Su localización fue posible gracias a una Circular Azul de Interpol y al trabajo de la agencia HSI.

Otro hombre, de 31 años, también fue retenido en Lima mientras avanzan los trámites para su traslado a Colombia. En paralelo, una mujer fue capturada en Montería, señalada de movilizar recursos obtenidos mediante estas actividades ilícitas.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que lo más importante era evitar que el caso quedara en la impunidad y advirtió que, además de enfrentar un proceso judicial en Colombia, los capturados podrían ser solicitados en extradición por Estados Unidos, debido a que la víctima era ciudadano de ese país.

Los dos hombres deberán responder por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y hurto agravado, mientras que la mujer fue judicializada por hurto por medios informáticos y semejantes.

Entretanto, las autoridades continúan las investigaciones para identificar y capturar a otros posibles integrantes de ‘Los Goteros’, con el propósito de desarticular esta modalidad delictiva que ha afectado especialmente a turistas y ciudadanos extranjeros que visitan Medellín.

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