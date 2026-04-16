¡Caravana bajo la lupa! Operativo en Itagüí deja capturas y motos inmovilizadas

Un operativo de control adelantado por las autoridades en Itagüí dejó como resultado capturas, inmovilizaciones y múltiples sanciones, tras la verificación de una caravana de motociclistas que se desplazaba por el sur del Valle de Aburrá.

La intervención se llevó a cabo sobre la autopista Sur, en inmediaciones del Cementerio Jardines de Montesacro, donde unidades de la Policía Nacional realizaron controles apoyados en sistemas de monitoreo.

Según el reporte, en la caravana detectaron irregularidades como placas alteradas, conductores sin elementos de protección y personas sin identificación.

Durante el operativo, las autoridades lograron la captura de una persona por el delito de receptación, además de la recuperación de equipos reportados como robados. También fueron identificadas motocicletas con inconsistencias en su identificación y otras que figuraban con reporte de hurto.

El balance incluyó la inmovilización de 14 motocicletas y un vehículo, así como la incautación de armas cortopunzantes.

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Las autoridades informaron que varias de las personas verificadas presentaban antecedentes por delitos como hurto y tráfico de estupefacientes, por lo que quedaron bajo seguimiento.

Este operativo se desarrolló en medio de una concentración de motociclistas, lo que llevó a reforzar los controles en la zona para evitar alteraciones del orden público y posibles hechos delictivos.

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