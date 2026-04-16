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    ¡Pilas pues que ya hay fecha y hora para que ruede el balón! Amistoso de la «sele» ante Jordania previo al Mundial 2026

    Este partido hace parte de la gira internacional denominada “Countdown to ’26”

    Publicado por: SoloDuque

    Luis Díaz y la FCF brillan con el Premio Especial Altius 2025
    Luis Díaz en una imagen de archivo. Foto: FCF
    ¡Pilas pues que ya hay fecha y hora para que ruede el balón! Amistoso de la «sele» ante Jordania previo al Mundial 2026

    Resumen: La Selección Colombia ya tiene definido el itinerario para su último partido de preparación antes de que ruede la pelota en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo se medirá ante su similar de Jordania para cerrar su ciclo de fogueos internacionales.

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    Minuto30.com .- La Selección Colombia ya tiene definido el itinerario para su último partido de preparación antes de que ruede la pelota en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo se medirá ante su similar de Jordania para cerrar su ciclo de fogueos internacionales.

    El encuentro está programado para el próximo 7 de junio en el Snapdragon Stadium de la ciudad de San Diego, Estados Unidos. El pitazo inicial se dará a las 4:00 p.m. (hora del Pacífico), lo que significa que los aficionados en territorio colombiano podrán disfrutar del compromiso a partir de las 6:00 p.m., teniendo en cuenta la diferencia de dos horas respecto a dicha ciudad.

    Este partido hace parte de la gira internacional denominada “Countdown to ’26” (Cuenta regresiva hacia el 26), un evento amistoso de preparación que reúne a cuatro selecciones nacionales en territorio norteamericano: Suiza, Australia, Colombia y Jordania.

    La programación de esta serie arrancará un día antes, el 6 de junio, con el duelo europeo-oceánico entre suizos y australianos. Por su parte, la ‘Tricolor’ será la encargada de cerrar la fase enfrentando al conjunto asiático al día siguiente, buscando afinar los últimos detalles tácticos y llegar en el mejor nivel posible al debut mundialista.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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