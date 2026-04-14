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    El FBI y la Policía hallaron un sótano secreto lleno de armas y un potente dron de carga en Medellín

    En un operativo con el FBI, descubrieron un sótano en Medellín que funcionaba como taller de armas para las disidencias y el Clan del Golfo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El FBI y la Policía hallaron un sótano secreto lleno de armas y un potente dron de carga en Medellín
    Foto de X @FicoGutierrez
    El FBI y la Policía hallaron un sótano secreto lleno de armas y un potente dron de carga en Medellín

    Resumen: Operativo conjunto entre la Policía, Fiscalía y el FBI en Medellín desmantela bodega de armas para disidencias de las FARC y Clan del Golfo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una operación de inteligencia de dimensiones internacionales, las autoridades propinaron un nuevo y contundente golpe a las redes del crimen organizado que operan desde la capital antioqueña.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que gracias a un trabajo articulado entre la DIJIN de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el FBI de los Estados Unidos, se logró desmantelar un centro de operaciones de una red transnacional dedicada al tráfico de armas de fuego.

    Durante el procedimiento, que incluyó dos allanamientos estratégicos, descubrieron que esta organización era la principal proveedora de material bélico para el Frente 36 de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y diversas estructuras delincuenciales que siembran el terror en el departamento de Antioquia.

    El hallazgo más sorprendente ocurrió en uno de los inmuebles intervenidos, donde los investigadores descubrieron un sótano acondicionado meticulosamente como bodega y taller clandestino.

    En este lugar, los criminales no solo almacenaban las armas, sino que contaban con maquinaria especializada para modificarlas y repararlas.

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    El inventario incautado incluye 3 fusiles Galil, 17 proveedores, cientos de cartuchos de diferentes calibres y 22 cañones para ametralladora.

    Además, llamó la atención de las autoridades la incautación de un dron de fabricación americana con capacidad para cargar hasta 10 kilos, tecnología que presuntamente sería utilizada para el transporte de material ilícito o vigilancia avanzada.

    Además del arsenal, las autoridades incautaron cerca de $190 millones de pesos en efectivo, lo que representa una afectación directa a las finanzas de esta estructura transnacional.

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    Desde la alcaldía se destacó que la estrategia contra el crimen no solo se enfoca en las capturas, sino en despojar a los delincuentes de su músculo financiero y de las herramientas con las que ejecutan homicidios y extorsiones.

    Con este resultado, la incautación de armamento ilegal en Medellín registra un incremento superior al 16% en lo corrido de 2026.

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