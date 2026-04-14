Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez declaró emergencia hospitalaria en Medellín y exigió a los candidatos presidenciales presentar propuestas concretas para resolver la crisis del sistema de salud, que acumula una deuda de 8 billones solo en Antioquia y opera al 191% de ocupación.

Fico Gutiérrez solicita a los candidatos presidenciales que presenten propuestas concretas para salvar el sistema de salud

En medio de la emergencia hospitalaria en Medellín que se declaró oficialmente el 13 de abril, el alcalde Federico Gutiérrez lanzó un llamado directo a los candidatos presidenciales para que dejen de evadir uno de los problemas más graves que heredará el próximo gobierno: el colapso del sistema de salud colombiano.

“Quiero hacer un llamado a todos los candidatos presidenciales para que presenten propuestas realistas y le digan al país qué acciones van a tomar a partir del 7 de agosto. Acciones concretas, porque ni las ciudades, ni el sistema, ni la red privada, ni los pacientes aguantan más”, afirmó el mandatario sin rodeos.

Cabe recordar que los servicios de urgencias de Medellín operan en niveles críticos: el Hospital La María registra una ocupación del 191%, Incodol del 163%, y varios centros como San Vicente Fundación y Pablo Tobón Uribe superan el 150%.

En algunos momentos, la saturación del sistema alcanza picos del 250%. El Alma Máter y la Clínica Cardiovid ya tuvieron que suspender servicios a afiliados de EPS intervenidas por falta de recursos para operar.

Detrás de ese colapso operativo hay una crisis financiera de proporciones alarmantes. La red hospitalaria de Medellín acumula una deuda de $2.157 billones de pesos por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, cifra que a nivel departamental escala hasta los $8 billones en Antioquia.

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Según Gutiérrez, el Gobierno lleva casi un año incumpliendo órdenes judiciales que le exigen ponerse al día con esos pagos, lo que ha obligado a varias instituciones a cerrar servicios y cancelar citas por falta de flujo de caja.

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Ante ese panorama, el alcalde fue claro sobre lo que espera del próximo mandatario nacional: “Este es uno de los grandes retos que se va a encontrar el nuevo Gobierno a nivel nacional y tienen que tener muy claro cómo lo van a resolver. Que le digan al país cuáles son esas acciones”, insistió.

Y agregó que mientras tanto confía en que la justicia obligue al gobierno actual a cumplir con sus obligaciones. “Lo que hay que lograr es que la justicia los obligue a ponerse al día en esa deuda, por lo menos para ver cómo empezamos a organizar el sistema”, señaló.

En respuesta a la crisis, la Alcaldía de Medellín ya solicitó a la Fiscalía y a otros entes de control investigar el presunto desacato del Gobierno Nacional y aplicar las sanciones correspondientes.

La Secretaría de Salud y el equipo de la Línea 123 Social están en alerta permanente para orientar a los ciudadanos en casos de urgencias médicas críticas, mientras la alcaldía de Medellín busca agilizar decisiones que garanticen al menos la atención mínima vital en una red que, por ahora, opera al límite de su capacidad.

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