Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En el oriente de Cali, un operativo conjunto entre autoridades permitió el rescate de tres perros en condiciones de abandono y desnutrición, tras una denuncia ciudadana. En la inspección también fue hallado un cuarto animal sin vida. Los caninos sobrevivientes fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal para recibir atención veterinaria. El caso marcó un precedente al aplicarse por primera vez en la ciudad una medida contemplada en la Ley Ángel.

¡Operativo histórico en Cali! Rescatan tres perritos en estado crítico y aplican por primera vez la Ley Ángel

Un operativo realizado en el oriente de Cali permitió el rescate de tres perros que se encontraban en condiciones de abandono y vulnerabilidad. El procedimiento marcó un hecho sin precedentes en la ciudad, al convertirse en la primera intervención en la que se aplica una de las disposiciones contempladas en la Ley Ángel, normativa orientada a fortalecer la protección de los animales en Colombia.

La actuación de las autoridades se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el barrio Compartir, en la comuna 21, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre la situación de varios animales que presuntamente se encontraban en riesgo.

Gracias a la articulación entre la Policía Ambiental y la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), fue posible ingresar al inmueble para verificar las condiciones en las que permanecían los animales.

La intervención se realizó amparada en el Artículo 22 de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que autoriza el ingreso a inmuebles sin orden escrita cuando existan indicios de un peligro inminente para la vida o integridad de animales.

Hallaron animales en condiciones críticas

Durante la inspección, las autoridades encontraron tres caninos que presentaban un avanzado estado de desnutrición y condiciones que comprometían seriamente su bienestar.

Esto le podría interesar: ¡Unos a diésel y otros eléctricos! Cali avanza en la compra de 340 nuevos buses para renovar el MIO

Además, en el lugar fue hallado un cuarto animal sin vida, situación que evidenció la gravedad del escenario encontrado por los funcionarios que participaron en el procedimiento.

Tras el rescate, los perros fueron retirados del inmueble y trasladados para recibir atención especializada.

Un precedente para la protección animal

Las autoridades destacaron la importancia de esta actuación, ya que representa la primera vez que se utiliza en Cali esta herramienta jurídica para actuar de manera inmediata ante posibles casos de maltrato o abandono animal.

“Este procedimiento marca un precedente en la ciudad y demuestra que las herramientas legales de protección animal hoy permiten actuar de manera oportuna, para salvaguardar la vida de los seres sintientes cuando se encuentran en peligro”, señaló Diego Bonilla, inspector de Policía.

Según explicaron las entidades involucradas, la medida busca evitar que situaciones de riesgo se prolonguen mientras se adelantan otros trámites administrativos o judiciales, permitiendo una respuesta más rápida cuando la integridad de los animales está comprometida.

Atención médica para los caninos rescatados

Luego de ser puestos bajo protección, los tres perros fueron llevados al Centro de Bienestar Animal (CBA), entidad adscrita a la Uaepa.

En ese lugar reciben valoración veterinaria especializada, atención médica integral y seguimiento permanente por parte de profesionales encargados de su recuperación.

Desde la Alcaldía de Cali reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación relacionada con maltrato, abandono o vulneración de los derechos de los animales, con el fin de que las autoridades puedan intervenir oportunamente y evitar consecuencias que pongan en riesgo su vida o bienestar.