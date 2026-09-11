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Resumen: Operativo en el espacio público en Bello permitió retirar 400 canastas y 18 carros, además de detectar alimentos en condiciones inadecuadas de higiene.

¡Operativo de espacio público en Bello! Sacaron 400 canastas y 18 carros de una zona del Metro

Un operativo para recuperar el espacio público se realizó durante la madrugada de este 11 de septiembre en inmediaciones de la estación Madera del Metro y el sector de Paisajes.

La intervención estuvo a cargo de la Alcaldía de Bello y tuvo como propósito garantizar la libre circulación de los ciudadanos.

Durante el procedimiento, la Dirección de Espacio Público de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana verificó la documentación requerida para desarrollar actividades comerciales en estos sectores.

Según la alcaldía, algunos responsables no tenían autorización vigente, mientras que otros únicamente contaban con solicitudes en trámite, las cuales no permiten ocupar legalmente las zonas comunes.

Como resultado del operativo fueron retiradas aproximadamente 400 canastas plásticas y 18 carros que permanecían abandonados en el sector y dificultaban el paso de los ciudadanos.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, señaló que la Administración respeta las actividades comerciales, pero recordó que estas deben desarrollarse cumpliendo los permisos y las normas establecidas para el uso del espacio público.

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Durante la inspección también fueron identificadas situaciones relacionadas con la manipulación y conservación de alimentos. La Alcaldía informó que se encontraron frutas y fritos en mal estado, expuestos a insectos y bajo condiciones inadecuadas de higiene, lo que podría representar un riesgo para la salud de los consumidores.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la ciudadanía revisar las condiciones de higiene, manipulación y conservación antes de adquirir alimentos en estos puntos.

Las autoridades indicaron que continuarán realizando controles para recuperar el espacio público en Bello, prevenir posibles riesgos sanitarios y mantener zonas seguras, limpias y adecuadas para la circulación.

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