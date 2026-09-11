¡Ojo con las chispas! EPM lanza alerta por incendios forestales en Antioquia

Resumen: EPM pidió extremar la prevención frente a los incendios forestales en Antioquia ante las altas temperaturas y la reducción de las lluvias.

En el marco del Día Nacional de la Biodiversidad, EPM hizo un llamado a las comunidades, visitantes y turistas para reforzar las medidas de prevención frente a los incendios forestales en Antioquia, especialmente ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que pueden incrementar el riesgo debido a las altas temperaturas y la disminución de las lluvias.

Durante lo corrido de 2026 ya se han registrado emergencias por incendios forestales en Antioquia en sectores cercanos a la central hidroeléctrica La Tasajera, el embalse Riogrande II y el parque solar fotovoltaico Tepuy.

Según EPM, estos eventos fueron atendidos y controlados oportunamente gracias al trabajo articulado entre la compañía y los organismos de emergencia.

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Ante este panorama, la empresa pidió a la ciudadanía evitar acciones que puedan iniciar una conflagración, especialmente en áreas con vegetación seca. Entre las recomendaciones está no realizar fogatas en zonas boscosas o cerca de embalses, tampoco arrojar fósforos o colillas encendidas, hacer quemas de vegetación o utilizar herramientas que produzcan chispas cerca de zonas susceptibles.

EPM también recomendó no estacionar vehículos sobre pasto seco y disponer correctamente de los residuos. Además, insistió en la importancia de informar de inmediato cualquier columna de humo o señal de fuego para facilitar una respuesta rápida de los organismos encargados.

La prevención resulta especialmente importante para reducir el impacto de los incendios forestales en Antioquia, debido a que estas emergencias pueden afectar ecosistemas, comunidades y la infraestructura asociada a servicios públicos.

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