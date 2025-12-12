Resumen: En San Victorino, Bogotá, la Policía incautó más de 40 celulares con reporte de hurto o manipulación ilegal tras denuncias ciudadanas. Los operativos se realizaron en dos puntos comerciales, donde varios equipos tenían IMEI alterados o borrados. Aunque no se realizaron capturas por receptación, los dispositivos quedaron a disposición de la Fiscalía. Las autoridades insistieron en la importancia de que las víctimas denuncien los robos para poder judicializar a los responsables.

Operativo en San Victorino: incautran más de 40 celulares robados y alterados en el centro de Bogotá

Un nuevo operativo contra el mercado ilegal de celulares permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá decomisar más de 40 teléfonos con reporte de hurto o manipulación en sus sistemas, en pleno sector de San Victorino, uno de los puntos comerciales más concurridos del centro de la ciudad.

La intervención, liderada por la Seccional de Investigación Criminal y acompañada por la Secretaría de Seguridad, se realizó en dos centros comerciales tras múltiples denuncias ciudadanas. Habitantes y compradores habían alertado que en esta zona solía aparecer la ubicación de celulares robados, según reportes de rastreo hechos por las víctimas.

Primer hallazgo: 30 equipos revisados y nueve con reporte de hurto

En el primer establecimiento inspeccionado, las autoridades revisaron 30 teléfonos. La verificación se efectuó a través del Sistema de Registro de Terminal Móvil (SRTM), donde se confirma si un dispositivo está en la Base de Datos Negativa, y posteriormente mediante un sistema interno de la Policía que cruza información con denuncias radicadas ante la Fiscalía.

Aunque nueve equipos tenían reportes de hurto por parte de los operadores móviles, ninguno contaba con una denuncia formal ante la Fiscalía. Por esta razón no se realizaron capturas por receptación, pese a que los dispositivos sí fueron incautados y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Esto le podría interesar: ¡Crueldad sin límites! Perritos estarían siendo envenenados con comida tirada en parques de Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Segundo operativo: 7 locales inspeccionados

En un segundo punto de inspección se revisaron más de 100 equipos en siete locales comerciales. Cerca de diez teléfonos presentaban irregularidades: uno con reporte de hurto y varios con manipulación evidente, ya sea por intento de cambio de IMEI o porque el número había sido borrado de la carcasa. Este tipo de alteraciones suele utilizarse para evadir controles, revender dispositivos robados y dificultar su rastreo.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, reiteró la importancia de que los ciudadanos denuncien los robos para que las autoridades puedan avanzar en judicializaciones. “Comprar celulares en lugares de dudosa procedencia convierte a las personas en cómplices. Adquirir un equipo hurtado puede llevar a una investigación por receptación”, afirmó.

El llamado también se dirige a quienes han sido víctimas de hurto: sin denuncia formal, muchos casos no pueden avanzar hacia capturas, como ocurrió en este operativo.

Las autoridades mantienen vigilancia en San Victorino y otros corredores comerciales de Bogotá, donde continúa la búsqueda de bodegas, centros de acopio y puntos de reventa asociados al hurto de celulares, uno de los delitos más frecuentes en la capital.