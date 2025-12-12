Resumen: Vecinos de varios sectores de Bogotá alertaron que perros estarían siendo envenenados con comida dejada en los parques y pidieron intervención urgente de las autoridades. Según testimonios entregados a Noticias Caracol, varias mascotas han presentado síntomas de intoxicación tras ingerir alimentos abandonados en las zonas verdes, lo que generó preocupación generalizada en la comunidad.

¡Crueldad sin límites! Perritos estarían siendo envenenados con comida tirada en parques de Bogotá

La muerte repentina de ‘Lucky’, un Golden Retriever de 14 años, desató preocupación en el norte de Bogotá, luego de que su familia denunciara que el perrito ingirió una salchicha contaminada con un veneno altamente tóxico mientras estaba a pocos metros de su vivienda en el barrio Cedritos. El caso, que ocurrió el pasado 9 de diciembre, abrió un nuevo capítulo en una serie de alertas que advierten de alimentos adulterados abandonados en zonas verdes para atacar mascotas.

En una dialogo con Noticias Caracol, sus dueños, Diego Pacheco y Carolina Jiménez, relataron que ‘Lucky’ había salido solo unos minutos al parque frente a su casa cuando ingirió un alimento dejado en el césped. Poco después comenzó a vomitar y presentó signos de intoxicación grave; aunque fue llevado de inmediato a una veterinaria, murió en cuestión de minutos.

La familia confirmó que el producto ingerido era una salchicha que contenía un químico letal. Los veterinarios que atendieron el caso indicaron que apenas se está identificando el compuesto exacto, pero explicaron que su rápida acción sugiere un veneno de alta potencia.

Ayuda @PoliciaBogota . Criminales están dejando pedazos de salchicha con veneno en parques de Bogotá. Hoy, lamentablemente, este perrito fue envenenado en la Cr 15 148, en Cedritos. Al salir a pasear, se comió una salchicha envenenada que alguien dejó. Su familia pide… pic.twitter.com/OF8XoN2Bgb — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) December 10, 2025

El caso no sería aislado. Vecinos del sector aseguraron que, desde hace meses, han encontrado alimentos sospechosos en diferentes parques frecuentados por animales de compañía, y que incluso otros perros habrían muerto bajo circunstancias similares. Testimonios recogidos en el barrio mencionan que, en ocasiones, estos productos contienen pastillas o sustancias visibles incrustadas dentro de los trozos de comida.

La familia de ‘Lucky’ inició por su cuenta una búsqueda de responsables con apoyo de vecinos que han aportado grabaciones de cámaras de seguridad y otros posibles indicios. Aunque aún no hay personas plenamente identificadas, los afectados creen que podría tratarse de individuos del sector que tendrían molestias con las mascotas de la zona.

A pesar de que han intentado comunicarse con la Fiscalía para formalizar la denuncia, la familia afirma que no han obtenido respuesta. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá para reforzar la vigilancia en parques y apoyar las investigaciones.

Los vecinos también pidieron a la ciudadanía estar alerta y revisar cuidadosamente el entorno antes de permitir que sus mascotas se acerquen a áreas verdes, especialmente en zonas donde ya se han registrado hallazgos de alimentos manipulados.