Megaoperativo en Moravia dejó drogas, motos inmovilizadas y una captura

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Resumen: Operativo en Moravia dejó una captura, droga incautada y más de 100 comparendos.

Un amplio operativo de seguridad realizado en el barrio Moravia, en Aranjuez de Medellín, dejó como resultado una captura, incautaciones de droga, recuperación de una motocicleta y decenas de comparendos por diferentes infracciones.

Las acciones fueron desarrolladas de manera articulada entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con la participación de más de 200 servidores públicos que intervinieron distintos puntos estratégicos de Moravia mediante controles a establecimientos comerciales, inspecciones en vía pública y verificación de antecedentes.

Durante el despliegue operativo, las autoridades capturaron a una persona por porte ilegal de estupefacientes e incautaron cerca de 500 gramos de sustancias psicoactivas.

Además, fue recuperada una motocicleta que presentaba reporte relacionado con actividades ilícitas.

Las autoridades también reportaron la imposición de 15 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia contemplados en la Ley 1801.

En medio de los controles, un motel del sector fue cerrado temporalmente por no contar con la documentación requerida para su funcionamiento.

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Otro de los resultados destacados del operativo en Moravia fue la incautación de 14 armas blancas durante procedimientos de registro y control adelantados por las autoridades en diferentes puntos del barrio.

En materia de movilidad, los organismos de tránsito impusieron 105 comparendos y realizaron la inmovilización de 28 motocicletas y tres vehículos por incumplir normas de tránsito y documentación.

Según informó la alcaldía, estas intervenciones hacen parte de las estrategias institucionales orientadas a fortalecer la seguridad, recuperar el orden público y mantener presencia permanente en sectores priorizados de Medellín.

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