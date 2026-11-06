Operativo en Medellín contra La Terraza y sus rentas ilegales

Resumen: La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín capturaron a 11 personas en Estación Villa, en el centro de Medellín, en un operativo contra el tráfico de estupefacientes que golpeó al grupo delincuencial La Terraza. Tres de los capturados tenían orden judicial y ocho cayeron en flagrancia; entre ellos alias 'Cachetón' y alias 'La Cucha'. Incautaron 3 mil dosis de droga y 97 armas blancas, recuperaron dos motocicletas robadas y suspendieron tres establecimientos.

Un operativo en Medellín dejó este 6 de noviembre un golpe directo a las economías ilegales que se concentran en el centro de la ciudad: 11 personas capturadas, 3 mil dosis de estupefacientes incautadas y 97 armas blancas sacadas de las calles del sector de Estación Villa, conocido como el Bronx de la capital antioqueña.

La intervención fue adelantada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en coordinación con la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, y estuvo dirigida contra las estructuras dedicadas al tráfico y expendio de drogas en la comuna La Candelaria, uno de los sectores más intervenidos por las autoridades en los últimos meses.

De las 11 capturas, tres fueron por orden judicial (por los delitos de concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria) y ocho en flagrancia, por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

¿Quiénes cayeron en el operativo?

Entre los detenidos están alias ‘Cachetón’, quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por conductas relacionadas con el tráfico, fabricación o porte de drogas, y alias ‘La Cucha’, señalada de administrar una vivienda que, según las autoridades, era utilizada para el acopio y la comercialización de alucinógenos.

De acuerdo con el reporte de la Policía, los capturados harían parte del grupo delincuencial ‘Los Carabanudos’, una estructura que estaría alineada con el Grupo Delincuencial Organizado ‘La Terraza’, una de las bandas con mayor injerencia en las rentas ilegales del centro de la ciudad.

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Además de las capturas, el operativo en Medellín dejó la incautación de 3 mil dosis de sustancias ilícitas y 97 armas cortopunzantes, con las que las autoridades buscan prevenir riñas y hechos de violencia en la zona. También fueron recuperadas dos motocicletas robadas, se aplicó la suspensión temporal a tres establecimientos comerciales que incumplían la normatividad vigente y se realizaron 14 traslados por protección de ciudadanos en condición de riesgo.

Golpe sostenido contra La Terraza en el centro

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, destacó que este tipo de procedimientos hace parte de una estrategia sostenida para desmantelar las economías ilegales en la zona y prevenir hechos de violencia en la capital antioqueña.

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Contra La Terraza las autoridades han dado varios golpes en lo corrido del año. En agosto de 2026 fue capturado alias ‘El Sobri’, señalado como presunto cabecilla de zona de la estructura, y en junio de 2026 fue allanado un centro de acopio de armas y drogas de la misma organización, donde incautaron seis pistolas, dos revólveres y más de 1.400 pastillas de droga sintética.

Alias ‘El Sobri’ sería sobrino del histórico cabecilla conocido como ‘Serrucho’ y, de acuerdo con la Alcaldía, administraba las rentas ilegales de la organización en el occidente de la ciudad. En el allanamiento de junio, realizado en una vivienda de Medellín, fueron capturados una mujer y un adolescente; allí las autoridades hallaron pistolas calibre 9 milímetros, munición, una libra de marihuana e insumos químicos como ketamina y lactosa.

Estación Villa es uno de los puntos del centro de Medellín con mayor concentración de economías ilegales y por eso hace parte de las intervenciones permanentes que adelantan la Policía y la Alcaldía para recuperar el espacio público, controlar el expendio de drogas y proteger a los comerciantes y ciudadanos que transitan a diario por la zona.

No es la primera intervención de este tipo en el sector. En mayo de 2025, cerca de 200 uniformados adelantaron otro operativo en Medellín, también en Estación Villa y sus alrededores, que dejó seis capturados, 133 armas cortopunzantes incautadas y el retiro de 65 estructuras informales del espacio público.

Con este operativo en Medellín, la Policía y la Alcaldía suman un nuevo resultado en la ofensiva contra el microtráfico en el centro. Las autoridades confirmaron que mantendrán las intervenciones en el sector y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea 123.

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