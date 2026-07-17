¡Operativo en Medellín! Frenan en seco construcciones clandestinas en zona de riesgo ambiental

La Alcaldía de Medellín adelantó un operativo de inspección y vigilancia en el sector La Ladera, ubicado en el oriente de la ciudad, donde fueron identificadas nuevas intervenciones urbanísticas que no contaban con los permisos correspondientes.

Durante la jornada de control, las autoridades impusieron cuatro sellos de suspensión a obras que no tenían licencia de construcción. Además, recopilaron información de 41 inmuebles, principalmente destinados a vivienda, en los que se evidenciaron procesos como nuevas edificaciones, ampliaciones y adecuaciones.

Estas acciones hacen parte de los controles urbanísticos que adelanta la Administración Distrital para verificar el cumplimiento de las normas de construcción y proteger las condiciones del territorio en zonas con restricciones para el desarrollo de este tipo de proyectos.

Un sector con restricciones ambientales y urbanísticas

El seguimiento en La Ladera responde a las condiciones particulares del sector, que cuenta con restricciones establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debido a sus características ambientales y de riesgo.

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, los terrenos corresponden a propiedad de la Universidad de Antioquia y hacen parte del proyecto Ecoparque Alto de la Mora. Además, la zona presenta amenaza por movimientos en masa y está integrada a la Red de Conectividad Ecológica de Medellín.

Esto le podría interesar: ¡Los más pequeños toman las calles! Santa Elena se llena de flores con el Desfile de Silleteritos

Por estas condiciones, las autoridades mantienen un monitoreo constante para evitar intervenciones que puedan afectar la estabilidad del terreno o el ordenamiento establecido para esta área de la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Cada inmueble tendrá una revisión individual

Aunque los 41 inmuebles fueron identificados durante una misma intervención, la Secretaría de Gestión y Control Territorial realizará un análisis independiente de cada caso para establecer las condiciones específicas de cada construcción.

Los equipos técnicos verificarán la situación urbanística de los predios y determinarán si existen comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Posteriormente, la Inspección correspondiente definirá las actuaciones que puedan aplicar según los resultados de cada revisión.

Desde la Administración Distrital indicaron que los controles buscan prevenir construcciones que desconozcan las normas vigentes y generar conciencia sobre la importancia de verificar las condiciones de los terrenos antes de realizar cualquier intervención.

Continúan acciones de recuperación del territorio

La Alcaldía señaló que durante la actual administración se han recuperado 1.377 metros cuadrados en La Ladera como parte de las acciones de protección de esta zona con restricciones definidas en el POT.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las labores de inspección, documentación y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y proteger las áreas con importancia ambiental dentro de Medellín.