Resumen: El Desfile de Silleteritos reunirá a 560 niñas, niños y jóvenes en Santa Elena como antesala de la Feria de las Flores 2026.

¡Los más pequeños toman las calles! Santa Elena se llena de flores con el Desfile de Silleteritos

El corregimiento de Santa Elena será escenario este sábado 19 de julio de una nueva edición del Desfile de Silleteritos, evento que reunirá a 560 niñas, niños, adolescentes y jóvenes para rendir homenaje a la tradición silletera y dar apertura a la programación previa de la Feria de las Flores, que comenzará oficialmente el 31 de julio en Medellín.

La jornada iniciará a las 10:00 de la mañana con un recorrido de un kilómetro, desde la Institución Educativa Santa Elena hasta el coliseo del parque principal.

Durante el trayecto, los participantes desfilarán con sus trajes típicos y sus silletas, representando el relevo generacional de esta manifestación reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

El Desfile de Silleteritos contará con la participación de menores distribuidos en las categorías Coches, Primera Infancia, Infantil y Jóvenes.

Además, 10 niñas y niños neurodiversos también harán parte del recorrido con silletas elaboradas por ellos mismos, resaltando el valor de la inclusión y la transmisión de los saberes ancestrales.

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La alcaldía de Medellín destacó que esta actividad hace parte de un proceso formativo liderado por la Corporación de Silleteros de Santa Elena (Cosse), mediante talleres y festivales del conocimiento en los que las familias comparten con las nuevas generaciones técnicas tradicionales para la elaboración de las silletas, el cuidado de los jardines y la vocación agrícola del territorio.

A diferencia de otros desfiles, en esta edición no habrá competencia ni juzgamiento. Todos los participantes recibirán un reconocimiento simbólico por mantener viva la tradición familiar y cultural.

Al finalizar el Desfile de Silleteritos, habitantes y visitantes podrán disfrutar de una programación artística y cultural que se extenderá hasta las 11:00 de la noche, consolidando este evento como una de las principales antesalas de la Feria de las Flores en Medellín.

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