Resumen: Operativo en la cárcel El Pedregal de Medellín deja celulares, armas y un módem incautados. Buscan frenar extorsiones del Clan del Golfo y las Farc.

Hallan celulares, armas y hasta un módem de internet en operativo dentro de la cárcel El Pedregal

En un operativo relámpago que sacudió los pabellones de la cárcel El Pedregal, en Medellín, las autoridades lograron desmantelar una verdadera central de comunicaciones y expendio de estupefacientes que operaba tras las rejas.

La intervención, liderada por la Alcaldía de Medellín en conjunto con el Gaula de la Policía y el Inpec, se centró en un pabellón que alberga a 196 internos, muchos de ellos señalados de pertenecer a estructuras de alto impacto como el ELN, las Farc y el Clan del Golfo.

El objetivo principal de la cárcel no solo es la custodia, sino impedir que desde sus celdas se sigan coordinando extorsiones y ataques en la ciudad.

Durante el registro minucioso, los uniformados hallaron elementos que confirman cómo los delincuentes burlan la seguridad para mantener contacto con el exterior.

Entre lo incautado destacan ocho teléfonos celulares, una tablet y, lo más sorprendente, un módem de internet que permitía a los cabecillas tener conexión permanente para dirigir sus actividades ilícitas. Además del equipo tecnológico, se decomisaron diez accesorios para telefonía y siete armas blancas que eran utilizadas para mantener el control interno y amenazar a otros internos de la cárcel.

El componente del microtráfico también quedó al descubierto en esta diligencia. Las autoridades reportaron el hallazgo de 220 gramos de base de coca, 28 gramos de “tusi” y 54 gramos de marihuana.

Este operativo en la cárcel El Pedregal se suma a una ofensiva nacional para limpiar los centros penitenciarios, donde en los últimos meses ya se han recuperado más de 150 celulares entre este establecimiento y la cárcel de Bellavista, frenando así cientos de llamadas extorsivas que afectan el comercio local.

