Lupe, una linda y pequeña pomerania se extravió en Belén San Bernardo ¿la vio?

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Lupe es una perrita de tamaño pequeño que se perdió en Belén San Bernardo, la tarde de este viernes 30 de enero. Si sabe de su paradero comuníquese al whatsapp de contacto.

    La perrita de raza pomerania, es de pelaje color claro.

    Es muy linda, mimada y cuidada por su familia por lo que esperan hallarla muy pronto, pues la mascota no está acostumbrada a estar en la calle.

    si la encontró, la vio o sabe de su paradero comuníquese de inmediato al whatsapp 3104173645.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


