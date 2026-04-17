Cayó profesor universitario señalado de usar chantaje sexual para extorsionar en Bogotá

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Resumen: Un hombre fue capturado en Bogotá por su presunta responsabilidad en delitos sexuales y extorsión, tras una investigación que evidenció cómo utilizaba su posición para acercarse a víctimas y luego presionarlas mediante dinámicas digitales. El operativo se realizó en Teusaquillo en coordinación entre el Ejército y la Fiscalía.

Un operativo conjunto entre el Gaula Militar de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación permitió la captura, mediante orden judicial, de un hombre señalado de cometer delitos sexuales y de extorsión en Bogotá.

El procedimiento se realizó en el barrio Nicolás de Federmán, ubicado en la localidad de Teusaquillo, como parte de las acciones contempladas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia con la que las autoridades buscan combatir distintas formas de criminalidad en el país.

Operativo en Teusaquillo permitió la captura

De acuerdo con la información oficial, el capturado es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento y constreñimiento con fines extorsivos. Las indagaciones apuntan a que el hombre habría aprovechado su rol como docente universitario para acercarse a sus víctimas y ganar su confianza.

Según las autoridades, una vez establecía contacto, el señalado recurría a dinámicas asociadas al sexting para, posteriormente, ejercer presión sobre las víctimas. Bajo este esquema, presuntamente exigía dinero y también favores de carácter sexual, configurando así un patrón de conducta que ahora es materia de investigación judicial.

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La captura se da tras el trabajo articulado entre las fuerzas militares y el ente investigador, que permitió recopilar los elementos necesarios para solicitar la orden judicial y hacerla efectiva en la capital del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la línea de emergencias 123.

Además, insisten en que la información suministrada por la comunidad resulta clave para avanzar en procesos investigativos y judiciales que permitan contrarrestar este tipo de delitos.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades competentes, que continuarán con el proceso judicial correspondiente para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del capturado.