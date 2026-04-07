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    Capturan a presunto abusador de menores y tres expendedores de drogas en Don Matías

    Policía y Ejército capturan a cuatro personas en Don Matías. Entre los detenidos hay tres presuntos microtraficantes y un señalado abusador de menores.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Capturan a presunto abusador de menores y tres expendedores de drogas en Don Matías
    Fotos de Policía Nacional.
    Capturan a presunto abusador de menores y tres expendedores de drogas en Don Matías

    Resumen: Policía y Ejército capturan a cuatro personas en Don Matías, Antioquia. Entre los detenidos hay tres presuntos microtraficantes y un señalado abusador de menores.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una operación conjunta entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional y unidades del Ejército Nacional, se logró la desarticulación de un foco de criminalidad en el municipio de Don Matías, Antioquia.

    Las intervenciones, que se extendieron desde el casco urbano hasta la zona rural del corregimiento de Río Grande, resultaron en la captura de cuatro individuos señalados de diversos delitos.

    Entre los detenidos se encuentran los sujetos conocidos bajo los alias de “José”, “Tira” y “Memo”, quienes presuntamente ejercían el control territorial y la distribución de sustancias ilícitas en la subregión, manteniendo la zona azotada por el microtráfico.

    De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, los tres presuntos expendedores registran un amplio prontuario judicial, con antecedentes reiterados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    Durante las diligencias de registro y allanamiento, las fuerzas de seguridad lograron la incautación de 1.000 gramos de diversas sustancias, incluyendo base de coca, clorhidrato de cocaína y marihuana.

    Asimismo, fueron decomisados un radio de comunicación, un dispositivo móvil y dinero en efectivo, elementos que presuntamente formaban parte de la logística delictiva para coordinar la venta de narcóticos en las veredas aledañas.

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    En el mismo despliegue operativo, las autoridades hicieron efectiva una orden de captura vigente contra alias “Felo” o “Pipe”, quien era requerido por la justicia colombiana por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años.

    Los cuatro capturados, junto con el material probatorio incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las respectivas audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

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