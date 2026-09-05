¡Operativo en Bello terminó con capturas! Recuperaron dos Renault Duster avaluadas en $130 millones

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Resumen: Durante un operativo en el barrio Cabañas de Bello, las autoridades capturaron a dos hombres y recuperaron dos Renault Duster avaluadas en aproximadamente $130 millones. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades y deberán responder por los delitos de falsedad marcaria y uso de documento público falso.

Un operativo adelantado por las autoridades en el barrio Cabañas, en Bello, terminó con la captura de dos hombres y la recuperación de dos vehículos que habían sido reportados como hurtados.

El procedimiento hace parte de las acciones de seguridad que se desarrollan en el municipio y fue realizado por la Policía Nacional en articulación con la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.

Durante la intervención, los uniformados lograron recuperar dos vehículos Renault Duster, cuyo valor conjunto fue estimado en aproximadamente 130 millones de pesos.

Además de la recuperación de los automotores, dos personas fueron capturadas y quedaron vinculadas a un proceso judicial por los delitos de falsedad marcaria y uso de documento público falso.

Operativo permitió recuperar los vehículos

La acción de las autoridades se concentró en el barrio Cabañas, donde fueron ubicados los dos automotores que habían sido hurtados.

Los vehículos recuperados corresponden a dos Renault Duster y, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, están avaluados en cerca de 130 millones de pesos.

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El procedimiento también permitió materializar las dos capturas relacionadas con los delitos que les fueron atribuidos a los detenidos.

Autoridades destacan trabajo articulado

El operativo contó con la participación de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, como parte de las labores coordinadas para fortalecer los controles en el municipio.

Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, destacó el trabajo conjunto con la fuerza pública y señaló:

“Seguimos trabajando de manera articulado con nuestra fuerza pública para fortalecer los controles, proteger el patrimonio de los ciudadanos y hacerle frente al delito”.

Con este procedimiento, las autoridades reportaron dos capturas y la recuperación de los dos automotores, mientras los detenidos deberán responder ante la justicia por los delitos de falsedad marcaria y uso de documento público falso.