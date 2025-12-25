Operativo decembrino frena fábrica ilegal de pólvora en el Oriente antioqueño: más de mil artefactos incautados

Menú Últimas noticias
    La acción policial se desarrolló gracias a denuncias ciudadanas y hace parte de las estrategias de seguridad de fin de año.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Policía de Antioquia
    Resumen: La Policía Nacional desmanteló en La Ceja, Oriente antioqueño, un centro clandestino de fabricación y almacenamiento de pólvora que operaba en zona urbana. El operativo, realizado durante la temporada decembrina, permitió incautar una gran cantidad de material explosivo y evitar un riesgo significativo para la comunidad, especialmente para menores de edad.

    Un operativo de control realizado durante la temporada decembrina permitió a la Policía Nacional desmantelar un centro clandestino dedicado a la fabricación y almacenamiento de pólvora en el municipio de La Ceja, Oriente antioqueño. La intervención, desarrollada en zona urbana, evitó un riesgo significativo para la comunidad, en especial para niños y adolescentes.

    El procedimiento fue liderado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Antioquia y hace parte de las estrategias de seguridad desplegadas en el marco de las celebraciones de fin de año. De acuerdo con las autoridades, la acción fue posible gracias a información suministrada por la ciudadanía, que permitió ubicar el inmueble donde se realizaban actividades ilegales con material explosivo.

    Durante la diligencia de registro, los uniformados incautaron una considerable cantidad de insumos y productos terminados utilizados en la elaboración de pirotecnia. Entre el material decomisado se encuentran 240 kilogramos de pólvora negra, así como numerosos artefactos explosivos —entre ellos voladores, churrillos, tacos y papeletas— además de varios metros de mecha lenta y recámara, elementos esenciales para la activación de estos dispositivos.

    Según la Policía, el volumen de material hallado representaba un peligro latente para los residentes del sector, pues una detonación accidental habría podido generar graves afectaciones a personas y estructuras cercanas. Este riesgo resulta aún más preocupante en una época en la que se incrementan los casos de quemaduras por pólvora en el departamento de Antioquia.

    Finalmente, la Policía de Antioquia reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier actividad sospechosa relacionada con la manipulación o comercialización de pólvora, y a seguir las recomendaciones de seguridad. Asimismo, confirmó que los operativos de control continuarán en todo el departamento como parte del compromiso institucional con la protección de la vida y la convivencia ciudadana.


