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    ¡Operativo contundente! Seis capturados tras intervención contra minería ilegal en Donmatías

    La intervención permitió frenar la extracción de unos 4.000 gramos de oro mensuales.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Operativo contundente! Seis capturados tras intervención contra minería ilegal en Donmatías
    Foto: Ejército
    ¡Operativo contundente! Seis capturados tras intervención contra minería ilegal en Donmatías

    Resumen: Un operativo conjunto en Donmatías permitió intervenir seis unidades de minería ilegal, con seis capturas, la destrucción de cuatro dragas y el sellamiento de dos socavones. Según las autoridades, las acciones afectaron en cerca de $2.000 millones las finanzas del Clan del Golfo y contribuyeron a proteger el río Medellín y sus ecosistemas.

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    Una acción conjunta de la Fuerza Pública permitió intervenir seis unidades de producción minera ilegal en Donmatías, Antioquia, donde fueron capturadas seis personas y destruidas cuatro dragas artesanales tipo buzo.

    El procedimiento estuvo a cargo de tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4, de la Cuarta Brigada del Ejército, junto con la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y la Policía Nacional.

    Durante el despliegue también fueron sellados dos socavones y se incautó material utilizado para desarrollar actividades de extracción minera ilegal.

    Golpe a las finanzas del Clan del Golfo

    Según la información entregada por la Cuarta Brigada, el resultado representa una afectación cercana a los $2.000 millones para las finanzas del Clan del Golfo, específicamente de la Subestructura Edwin Román Velásquez.

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    El cálculo corresponde a la extracción de aproximadamente 4.000 gramos de oro mensuales que, de acuerdo con las autoridades, dejarían de obtenerse mediante estas actividades.

    Impacto ambiental en el río Medellín

    El procedimiento también tuvo un componente ambiental, debido a que la explotación ilícita de yacimientos mineros afecta el río Medellín y los ecosistemas ubicados en su entorno.

    Con el desmantelamiento de las estructuras encontradas y el cierre de los socavones, las autoridades buscan contribuir a la protección de estos recursos naturales.

    La Fuerza Pública mantendrá los operativos

    La Cuarta Brigada señaló que continuará desarrollando acciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en Antioquia, con el objetivo de proteger los recursos naturales y afectar las economías ilegales que, según las autoridades, financian a grupos armados organizados.


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