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Resumen: La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia anunció que 46 hospitales suspenderán desde el 1 de agosto los servicios ambulatorios no urgentes para docentes afiliados al FOMAG y sus beneficiarios. La medida responde a la falta de contratos y pagos pendientes, mientras que las atenciones de urgencia continuarán. AESA pidió al Gobierno y al FOMAG buscar acuerdos para garantizar la prestación del servicio.

¡Alerta para los maestros! 46 hospitales de Antioquia suspenderán citas ambulatorias desde agosto

La falta de acuerdos entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la red pública hospitalaria de Antioquia llevará a 46 hospitales del departamento a suspender, desde el próximo 1 de agosto, los servicios de salud ambulatorios no urgentes para docentes afiliados y sus beneficiarios.

La medida fue anunciada por la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia (AESA), que asegura que durante los primeros siete meses de 2026 no ha sido posible concretar los contratos necesarios para garantizar la atención en estas instituciones.

Los hospitales continuarán atendiendo las urgencias de los afiliados, mientras que para las citas y procedimientos ambulatorios los docentes deberán consultar con el FOMAG cuáles son las instituciones habilitadas dentro de su red prestadora.

Hospitales reclaman soluciones ante las obligaciones pendientes

Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de AESA, explicó que la organización ha adelantado gestiones durante siete meses para lograr la contratación de los servicios, sin que hasta ahora se haya concretado un acuerdo.

A esta situación se suman las obligaciones económicas pendientes con la red pública hospitalaria. Según AESA, el FOMAG mantiene deudas con los 129 hospitales públicos del departamento, lo que ha generado dificultades para su funcionamiento administrativo y financiero.

“46 hospitales públicos de Antioquia han anunciado el cierre de servicios de salud no urgentes para los maestros y sus beneficiarios afiliados en el FOMAC. Este cierre de servicios sería a partir del 1º de agosto de 2026, y se debe a que el FOMAC, en lo que va corrido este año, todavía no ha firmado los contratos de prestación de servicios de salud con estos hospitales”, manifestó el directivo.

El llamado es a instalar una mesa de concertación

Ante este panorama, AESA pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, a la Fiduprevisora y al FOMAG establecer un espacio de diálogo que permita definir los contratos y acordar un mecanismo para atender las obligaciones pendientes.

“Hacemos un llamado al Ministerio de Educación Nacional, a la Fiduprevisora y al FOMAG para que estos contratos se firmen inmediatamente y para que también le hagan los pagos pendientes a la red pública hospitalaria”, afirmó Sánchez Montoya.

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La asociación plantea que estos acuerdos permitan garantizar la atención de los afiliados y, al mismo tiempo, avanzar en la reducción de las obligaciones económicas acumuladas.

La medida involucra a miles de afiliados

De acuerdo con las cifras entregadas por AESA, Antioquia cuenta con unos 97.000 afiliados al FOMAG, entre docentes en ejercicio, pensionados y beneficiarios.

De los 129 hospitales públicos del departamento, 46 anunciaron la suspensión de los servicios ambulatorios no urgentes. La atención por situaciones de urgencia no se verá afectada por la decisión.

AESA recomendó a los docentes comunicarse con el FOMAG para conocer qué instituciones de la red prestadora podrán atender sus citas y demás servicios ambulatorios a partir del 1 de agosto.

El anuncio coincide con hallazgos de la Contraloría

La situación de la red hospitalaria antioqueña se conoce después de que la Contraloría General de la República reportara hallazgos fiscales relacionados con el FOMAG.

Según la información conocida, el organismo de control identificó al menos 10 hallazgos con incidencia fiscal por $176.795 millones durante 2025.

Uno de los casos señalados corresponde a Antioquia y Chocó, donde la Unión Temporal Redvital registró posibles irregularidades por $133.255 millones.

Mientras se conocen estos cuestionamientos y continúan las gestiones para resolver las dificultades de contratación y pago, los 46 hospitales mantienen prevista para el 1 de agosto la suspensión de los servicios ambulatorios no urgentes para los afiliados del magisterio.