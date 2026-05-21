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    ¡Les cayó el desalojo! Autoridades aclararon operativo con el uso de pasamontañas en Bello

    Tras la polémica en redes por el uso de pasamontañas en el operativo, la Alcaldía aclaró la situación. Conozca el trasfondo de este caso aquí.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Les cayó el desalojo! Autoridades aclararon operativo con el uso de pasamontañas en Bello
    Fotos de cortesía.
    ¡Les cayó el desalojo! Autoridades aclararon operativo con el uso de pasamontañas en Bello

    Resumen: La Alcaldía de Bello defendió la legalidad del operativo de espacio público en Cabañas y explicó por qué los funcionarios usaban pasamontañas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una fuerte polémica de orden público se desató en las redes sociales tras la difusión de videos que mostraban a funcionarios de la Alcaldía de Bello, con los rostros cubiertos con pasamontañas, desmantelando estructuras comerciales en el exclusivo barrio Cabañas.

    Ante la ola de críticas y especulaciones, la alcaldía salió al paso para aclarar de manera contundente que el operativo ejecutado el pasado martes 19 de mayo fue completamente legal, estuvo debidamente notificado y se sustentó en los fallos vigentes de la Corte Constitucional colombiana.

    La Dirección Operativa de Espacio Público explicó que el procedimiento no fue un acto improvisado ni un atropello contra la propiedad privada, pues lo intervenido correspondía a fachadas y terrazas que invadían ilegalmente los andenes, elementos que por ley pertenecen a la ciudadanía.

    La intervención estatal es el resultado de un riguroso proceso verbal abreviado que inició en diciembre de 2025 ante la Inspección de Convivencia y Paz N.° 10, tras la denuncia interpuesta por un habitante del sector.

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    El 5 de marzo de este año se emitió la orden de policía para la remoción de los bienes, la cual fue notificada a la dueña del negocio, quien decidió no interponer ningún recurso legal dentro de los tiempos establecidos.

    Frente al manto de duda que generó el uso de pasamontañas por parte de los operarios, el gobierno bellanita fue enfático en señalar que la medida responde estrictamente a un protocolo de seguridad, ya que los gestores han sido blanco de graves amenazas y retaliaciones por parte de infractores en el territorio.

    Durante las acciones, las cuadrillas decomisaron materiales de dos locales comerciales vecinos, elementos que hoy reposan en las bodegas oficiales.

    La Alcaldía puntualizó que este operativo hace parte de un plan de choque contra el desorden vial que este año ya suma 566 actividades de control, incluyendo 42 despliegues relámpago y 14 demoliciones de construcciones ilegales.

    ¡Les cayó el desalojo! Autoridades aclararon operativo con el uso de pasamontañas en Bello

    Foto de cortesía.

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