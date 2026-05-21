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Resumen: La Alcaldía de Medellín e IBM abren 1.000 cupos en cursos virtuales de tecnología e inteligencia artificial con certificación internacional para mujeres.

Abren mil cupos gratis para que las mujeres de Medellín la rompan con Inteligencia Artificial

En un esfuerzo por sacudir el mercado laboral y combatir el desempleo femenino en la capital antioqueña, la alcaldía lanzó una ambiciosa estrategia de orden público económico.

La Secretaría de las Mujeres anunció la apertura de 1.000 nuevos cupos totalmente gratuitos para que las ciudadanas se capaciten en herramientas de vanguardia y computación avanzada.

Esta iniciativa busca que las beneficiarias adquieran habilidades en tecnología que les permitan competir en la economía digital, mejorar sus perfiles profesionales y liderar los empleos del futuro que demanda la Cuarta Revolución Industrial.

La convocatoria se consolida gracias a una alianza estratégica entre el sector público y gigantes de la industria global como Biz Nation e IBM.

Los programas se dictarán bajo una modalidad virtual y flexible, diseñada especialmente para que las mujeres emprendedoras y trabajadoras avancen a su propio ritmo antes de la fecha límite fijada para noviembre de este año 2026.

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Al culminar el proceso formativo, las participantes no solo habrán aprendido a aplicar la innovación en su vida cotidiana, sino que recibirán una certificación internacional expedida por IBM, un respaldo de peso para el fortalecimiento de su autonomía financiera.

La oferta académica incluye los cursos de ‘Elevator Pitch con IA Generativa’, enfocado en mejorar la presentación de negocios, e ‘IA Literacy’, ideado para resolver tareas diarias con algoritmos.

Esta apuesta se suma al éxito del proyecto ‘Estud-IA’ de la Secretaría de Desarrollo Económico, que entre 2024 y 2025 ya capacitó a 1.826 mujeres en ciberseguridad y blockchain, demostrando un compromiso real por cerrar la brecha digital de género en el territorio.

Las interesadas en participar pueden inscribirse aquí.

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