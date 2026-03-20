Terremoto en Caracol Televisión: Investigan a dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual

Resumen: El canal fue enfático en que la prioridad actual es el acompañamiento de las eventuales víctimas y garantizar el debido proceso

Minuto30.com .- A través de un comunicado oficial emitido este viernes desde su sede en Bogotá, Caracol Televisión confirmó que ha iniciado una investigación interna de carácter urgente tras recibir denuncias formales contra dos de sus periodistas y presentadores estrella por presuntas conductas de acoso sexual.

La compañía informó que, ante la gravedad de los señalamientos, se han activado de manera inmediata los protocolos de protección y los procedimientos legales establecidos para estos casos.

Debido proceso y protección a las víctimas

El canal fue enfático en que la prioridad actual es el acompañamiento de las eventuales víctimas, manteniendo bajo estricta reserva las identidades de los involucrados para garantizar el debido proceso.

“La compañía adelanta actualmente la investigación correspondiente garantizando la confidencialidad y el respeto de las partes involucradas, priorizando en todo momento la protección de las víctimas con el propósito de esclarecer los hechos”, dicta el documento oficial.

Compromiso con ambientes seguros

Caracol Televisión reiteró su política de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de acoso o abuso de poder, asegurando que se tomarán las decisiones pertinentes a la mayor brevedad posible una vez se concluyan las pesquisas internas.

Aunque el comunicado no revela los nombres de los comunicadores señalados, en los pasillos del canal y en redes sociales ya circulan fuertes rumores sobre quiénes serían los dos rostros de las noticias y el entretenimiento que estarían bajo la lupa.