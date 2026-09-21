¡Golpe al microtráfico en Bello! Cuatro capturas y 25 mil dosis de cocaína incautadas

Resumen: Cuatro capturas y 25.000 dosis de cocaína incautadas dejaron operativos de seguridad contra el microtráfico realizados por la Policía en Bello.

Un nuevo revés contra las estructuras criminales dedicadas al microtráfico perpetraron las autoridades en el municipio de Bello, donde un operativo conjunto entre la Alcaldía local, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y la Policía Nacional permitió la captura de cuatro personas y la incautación de una gigantesca cantidad de estupefacientes que alimentaban el microtráfico local.

El golpe más contundente se registró en el barrio Hato Nuevo, sobre la calle 65, cuando los uniformados interceptaron a un joven de 19 años durante labores rutinarias de control y vigilancia territorial.

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Al requisar al sospechoso, los uniformados hallaron un paquete envuelto en material plástico que contenía un bloque compacto de clorhidrato de cocaína, sustancia que, de acuerdo con los cálculos de las autoridades, permitiría extraer y comercializar cerca de 25.000 dosis en las calles del municipio, sacando de circulación una millonaria renta ilegal.

Por otro lada, este procedimiento, las labores de patrullaje y verificación de antecedentes en distintos sectores permitieron materializar otras tres capturas por órdenes judiciales vigentes: un hombre de 36 años en La Gabriela por tráfico agravado de drogas, otro sujeto de 33 años en Manantiales vinculado a extorsión y porte ilegal de armas de fuego, y un individuo de 49 años en la zona céntrica requerido por maltrato animal.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por sus delitos, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso a la línea 123.

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