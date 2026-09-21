Caen sujetos con oro y efectivo vinculados al Clan del Golfo en Caucasia

Resumen: Dos sujetos fueron capturados en Caucasia, Antioquia, transportando oro y efectivo del Clan del Golfo tasados en más de 500 millones de pesos.

Un contundente golpe a las finanzas criminales propinaron las autoridades en el departamento de Antioquia, tras confirmarse la captura de dos individuos en el municipio de Caucasia con una millonaria suma de dinero en efectivo y una importante cantidad de material aurífero.

El operativo, adelantado de manera conjunta por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca adscritas a la Undécima Brigada y la Policía Nacional, se concretó cuando los sospechosos intentaron evadir un puesto de control militar sobre las vías de la región, lo que motivó una persecución y verificación inmediata del vehículo en el que se movilizaban.

Al inspeccionar el automotor, los uniformados hallaron más de 80 millones de pesos en efectivo, 1.088 gramos de oro (presuntamente extraídos de yacimientos mineros ilegales) y dos teléfonos celulares, elementos que tendrían un valor comercial estimado en $565 millones de pesos destinados al sostenimiento y fortalecimiento de las estructuras del Clan del Golfo.

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Durante el procedimiento, los detenidos confesaron que los recursos pertenecían a la organización criminal e intentaron sobornar al personal castrense ofreciéndoles la totalidad del dinero a cambio de su libertad, una propuesta que fue rotundamente rechazada por los soldados, quienes procedieron a ponerlos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por sus delitos.

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