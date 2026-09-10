Resumen: El Ejército Nacional realizó un operativo en Bello que permitió incautar 2.500 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo. Durante el procedimiento también fue capturada una persona en flagrancia, quien quedó a disposición de las autoridades competentes. El resultado hace parte de las acciones adelantadas para combatir el tráfico de drogas y afectar las estructuras dedicadas a esta actividad en el municipio.

Operativo contra el tráfico de drogas en Bello deja 2.500 kilos de marihuana incautados y una captura

Una operación adelantada por tropas del Ejército Nacional en Bello dejó como resultado la incautación de 2.500 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo. Durante el procedimiento también fue capturada una persona en flagrancia, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso correspondiente.

El operativo se desarrolló en el marco de las acciones contra el tráfico de estupefacientes y permitió retirar la sustancia del vehículo en el que era movilizada.

Operativo busca afectar estructuras dedicadas al tráfico de drogas

Este resultado se suma a las acciones que adelantan las autoridades para afectar las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y evitar que estas sustancias lleguen a diferentes sectores del municipio.

La persona capturada durante el procedimiento fue puesta a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de adelantar el proceso correspondiente.

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La incautación de los 2.500 kilos de marihuana constituye uno de los resultados obtenidos en los operativos que se realizan en Bello frente al tráfico de estupefacientes.

Administración destaca trabajo con la Fuerza Pública

Frente al procedimiento, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, destacó el trabajo articulado entre la administración municipal y la Fuerza Pública.

“Desde la administración municipal continuamos acompañando y articulando estos esfuerzos con la Fuerza Pública, con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad y proteger a las familias bellanitas”, afirmó el funcionario.

Con este procedimiento, el Ejército Nacional reportó la incautación de 2.500 kilos de marihuana y la captura en flagrancia de una persona en Bello, quien quedó a disposición de las autoridades para continuar con el proceso establecido.