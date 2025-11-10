Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Operativo contra el crimen deja ocho capturados e incautan arsenal en Medellín

La Alcaldía de Medellín, en conjunto con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (a través de la SIJIN), ejecutó un contundente operativo contra el crimen organizado que opera en la ciudad, logrando un golpe decisivo a estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes.

El operativo se desarrolló mediante cinco allanamientos simultáneos en diferentes puntos de Medellín, resultando en la captura de ocho personas: cinco por orden judicial y tres en flagrancia.

Las acciones de la policía no solo se centraron en el microtráfico, sino también en desmantelar una red que manejaba armamento y vehículos hurtados. Los resultados de las incautaciones fueron:

Armamento: Se decomisaron tres pistolas calibre 9 milímetros, seis proveedores y 143 cartuchos.

Se decomisaron tres pistolas calibre 9 milímetros, seis proveedores y 143 cartuchos. Drogas: Más de 1.200 gramos de drogas ilícitas, incluyendo marihuana, cocaína y anfetamina.

Más de 1.200 gramos de drogas ilícitas, incluyendo marihuana, cocaína y anfetamina. Vehículos: Fueron recuperados tres vehículos con reporte de hurto y se incautaron dos motocicletas con placas alteradas.

Además, las autoridades hallaron dispositivos móviles, dinero en efectivo (presuntamente producto de la venta de estupefacientes) y diversos elementos utilizados para la dosificación y empaque de drogas.

Con estos resultados, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana ratifican su compromiso en la lucha frontal contra las estructuras del multicrimen, reforzando la seguridad y el control del territorio para proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos.

