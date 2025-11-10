Resumen: El Ministerio de Transporte informó que esta semana se habilitará un carril en el kilómetro 18 de la vía al Llano, a la altura de Chipaque (Cundinamarca), tras el deslizamiento que afectó la zona. La medida permitirá mejorar la movilidad entre Bogotá y Villavicencio, mientras continúan los trabajos para recuperar completamente el corredor y garantizar la estabilidad del talud.

¡Avanza la recuperación de la Vía al Llano! Esta semana se habilitará un carril en el kilómetro 18

El Ministerio de Transporte confirmó que esta semana se habilitará un carril en el kilómetro 18 de la Vía al Llano, en jurisdicción del municipio de Chipaque, Cundinamarca, permitiendo así el restablecimiento parcial de la movilidad entre Bogotá y Villavicencio tras el deslizamiento que afectó este importante corredor vial.

La reapertura se da como parte del plan de recuperación progresiva de la vía, considerada una de las arterias estratégicas para el transporte de carga y pasajeros hacia los Llanos Orientales, y busca garantizar la conectividad y dinamizar la economía regional.

De acuerdo con el Ministerio, los trabajos se han enfocado en asegurar la estabilidad del talud y la seguridad de los usuarios, mientras continúan las labores técnicas para habilitar por completo el segundo carril en las próximas semanas.

Esto le podría interesar: ¡Horror en Prado Centro! A la cárcel dos extranjeros señalados de asesinar a un habitante de calle mientras dormía

Las autoridades explicaron que, a más tardar el sábado 15 de noviembre, estaría habilitado el paso por ambas calzadas, lo que permitirá normalizar la movilidad en este punto.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que las intervenciones incluyen terraceo, remoción de material, perforación de drenes, recuperación del pavimento y gestión predial, acciones que permitirán avanzar con seguridad en la reapertura total del corredor.

Por ahora, las autoridades hacen un llamado a los conductores para acatar las recomendaciones de movilidad y los controles establecidos, teniendo en cuenta que las labores de rehabilitación continúan activas en la zona.

La reapertura parcial del kilómetro 18 marca un avance significativo en la normalización de la Vía al Llano, un corredor vital que conecta el centro del país con los departamentos de Meta y Casanare.