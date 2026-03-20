Resumen: Operativo militar en Sur de Bolívar golpea al Clan del Golfo: incautan armas, explosivos y capturan a varios integrantes.

Operativo en Sur de Bolívar afecta estructura del Clan del Golfo: incautan armas y explosivos

Una operación militar en el sur del departamento de Bolívar dejó como resultado la afectación de un componente armado del denominado Clan del Golfo, vinculado a la subestructura Edgar Madrid Benjumea, según informaron fuentes oficiales.

El procedimiento fue adelantado por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9, que lograron ubicar un punto que, al parecer, era utilizado como centro de instrucción para la manipulación de artefactos explosivos improvisados.

De acuerdo con reportes preliminares, en este lugar se estarían realizando entrenamientos dirigidos a integrantes de distintas células del grupo armado, enfocados en la preparación y uso de dispositivos explosivos que posteriormente serían empleados en acciones contra la Fuerza Pública.

Durante la operación se registraron enfrentamientos que dejaron tres presuntos integrantes de la estructura neutralizados y otros tres capturados, quienes, según las autoridades, cumplirían funciones de seguridad en el área intervenida.

Lea también: Cae presunto ladrón en Envigado: le encontraron arma y más de $6 millones robados

En el lugar fueron incautadas siete armas largas, entre ellas fusiles, así como munición de distintos calibres, proveedores y granadas de mano. Además, las tropas hallaron equipos de uso logístico como uniformes, chalecos, cascos y otros elementos utilizados para la permanencia en campamentos.

Las autoridades también destacaron la incautación de material considerado estratégico para la fabricación de explosivos, incluyendo un dron, artefactos improvisados, detonadores, cordón detonante y cerca de 50 kilogramos de urea.

En materia de comunicaciones, fue encontrado un radio de largo alcance que presuntamente era utilizado para coordinar movimientos y emitir alertas sobre la presencia de tropas en la zona.

Según fuentes militares, este resultado representa un golpe a las capacidades operativas de esta estructura armada ilegal, especialmente en lo relacionado con la fabricación y uso de explosivos.

Las operaciones continúan en el área con el objetivo de ubicar otros posibles puntos de concentración y debilitar la presencia de grupos armados en esta región del país.

Más noticias de Colombia