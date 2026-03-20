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    Cae presunto ladrón en Envigado: le encontraron arma y más de $6 millones robados

    Ladrón intentó huir en taxi tras un robo en Envigado… pero lo capturaron.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cae presunto ladrón en Envigado: le encontraron arma y más de $6 millones robados
    Foto de Policía Nacional.
    Cae presunto ladrón en Envigado: le encontraron arma y más de $6 millones robados

    Resumen: Capturan a presunto ladrón en Envigado. Autoridades recuperaron más de $6 millones y un arma de fuego tras el operativo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un hombre fue capturado en Envigado en medio de un operativo que permitió recuperar más de seis millones de pesos en efectivo y la incautación de un arma de fuego.

    De acuerdo con las autoridades, durante el procedimiento se logró la recuperación de $6.080.000 pesos que habrían sido robados a la víctima, así como una pistola calibre 7.65 milímetros con proveedor y cinco cartuchos, además de un teléfono celular.

    La acción policial se produjo gracias al aviso oportuno de un ciudadano que alertó sobre la huida de dos personas presuntamente involucradas en el hecho. Con esta información, unidades de vigilancia activaron un operativo de búsqueda en la zona.

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    Según el reporte, uno de los sospechosos fue ubicado cuando intentaba abordar un taxi, al parecer con la intención de evadir a las autoridades. Durante el registro, los uniformados hallaron en su poder el dinero y el arma.

    De manera simultánea, mediante la central de monitoreo, fue localizada la víctima, quien identificó plenamente al capturado como uno de los presuntos responsables del hurto.

    El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

    Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de la otra persona que, al parecer, también habría participado en este hecho.

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