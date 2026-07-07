Resumen: El operativo en Chapinero dejó 12 comparendos por mal parqueo, un vehículo inmovilizado y la recuperación de 12 metros de espacio público en Bogotá.

Le cayeron al mal parqueo en Chapinero: hubo comparendos y recuperación del espacio público

Un operativo en Chapinero dejó comparendos por mal parqueo, la inmovilización de un vehículo y la recuperación de espacio público en un sector de alta circulación de Bogotá.

La intervención fue liderada por la Alcaldía Local, en articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Tránsito.

Las acciones se desarrollaron en el sector comprendido entre El Lago, Rincón del Chicó, El Chicó y el Virrey, sobre la calle 90 entre las carreras 19C y 15, con el propósito de mejorar la movilidad, fortalecer el orden y garantizar el uso adecuado del espacio público.

Como resultado del operativo, las autoridades intervinieron a 46 personas, impusieron 12 comparendos por infracciones relacionadas con el mal parqueo, inmovilizaron un vehículo y recuperaron 12 metros de espacio público que estaban ocupados de forma indebida.

La jornada también incluyó actividades pedagógicas dirigidas a comerciantes y ciudadanos, en las que se socializó el Decreto 117 de 2026, normativa que establece lineamientos para el aprovechamiento, organización y uso del espacio público en la capital. Con esta estrategia, las autoridades buscan promover el cumplimiento de las normas y fortalecer la convivencia.

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Durante la intervención también se verificó la documentación de los vendedores informales ubicados en la zona. Entre los aspectos revisados estuvieron el proceso de caracterización y, cuando correspondía, el carné de manipulación de alimentos, con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos para el desarrollo de su actividad económica.

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