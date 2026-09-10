Caen seis personas tras megaoperativo por venta ilegal de celulares en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Seis personas capturadas dejó un operativo contra la venta de celulares robados en el Centro de Medellín. Incautaron mercancía por $455 millones.

En una contundente ofensiva contra las redes dedicadas al comercio ilícito de tecnología, la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional asestaron un duro golpe en La Candelaria.

Las autoridades desplegaron un robusto operativo de control dentro de un reconocido pasaje comercial del Centro, enfocado en desarticular las cadenas de distribución de celulares robados, repuestos de dudosa procedencia y falsificación de marcas.

La intervención institucional dejó como resultado la captura en flagrancia de seis personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Durante las diligencias judiciales, cuatro de los detenidos enfrentan cargos por el delito de receptación, mientras que los otros dos fueron procesados por el uso ilegal de marcas.

El operativo abarcó la inspección minuciosa de 45 locales, de los cuales 16 terminaron con suspensión temporal de su actividad comercial y se impusieron 37 comparendos por diversas irregularidades.

Lea también: Capturan en Cali a alias «Pedro», presunto bróker del narcotráfico

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En medio de los controles, las fuerzas del orden lograron sacar de circulación más de 11.770 artículos. Entre los elementos decomisados figuran 122 teléfonos con inconsistencias en sus registros, nueve celulares recuperados que aparecían reportados como hurtados en la base de datos oficial, así como 8.000 pantallas, 3.218 accesorios y cientos de carcasas, relojes e insumos de alta gama.

Además, la fuerza pública inmovilizó 17 motocicletas, un carro e incautó un arma de menor letalidad en el desarrollo del operativo.

De acuerdo con el balance de las autoridades, la mercancía incautada alcanza un valor cercano a los $455 millones de pesos.

No obstante, las autoridades precisaron que el impacto económico global de este operativo supera los $711 millones de pesos al sumar las afectaciones a los establecimientos sancionados. Con este despliegue se busca asfixiar las finanzas de las estructuras que lucran con el hurto de tecnología en el sector.

Más noticias de Medellín