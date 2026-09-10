Capturan en Cali a alias «Pedro», presunto bróker del narcotráfico

Resumen: Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias Pedro, es solicitado por una corte estadounidense por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

El presunto manejo del dinero generado por una red dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos sería uno de los roles delictivos asignados a Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias Pedro, quien fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada en contra del Narcotráfico, la Sijin de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA.

El procedimiento se realizó en un apartamento ubicado en Ciudadela Calle Real de Pascancho, en Cali (Valle del Cauca), en cumplimiento de una solicitud de extradición elevada por una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

El requerimiento internacional precisa que Ospina Lemus presuntamente actuaba como bróker para una organización criminal de alcance trasnacional. Es decir, intervenía en las transacciones de los cargamentos de clorhidrato de cocaína encargándose de la logística, el financiamiento y el blanqueo de capitales sin necesidad de tocar directamente la mercancía. Se mantenía a la sombra y usaba tecnologías encriptadas, empresas fachada y sistemas financieros complejos para ocultar los recursos ilícitos.

Esta persona quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se surten los trámites diplomáticos y administrativos para su extradición a Estados Unidos.

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