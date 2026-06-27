¡Operativo sorpresa en Castilla! Dos capturados y 32 armas blancas fuera de circulación

Resumen: Un operativo en Castilla dejó dos capturados, 32 armas blancas incautadas, una motocicleta recuperada y decenas de controles a vehículos y establecimientos.
La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana intensificaron los operativos de control en Castilla, con una intervención que dejó dos personas capturadas, la recuperación de una motocicleta y la incautación de decenas de armas blancas.
El comando situacional se desarrolló en el área de influencia de la estación de Policía Castilla, donde las autoridades desplegaron controles a personas, vehículos y establecimientos comerciales.
Como resultado del operativo, fue capturada una persona por el presunto delito de tráfico de estupefacientes y otra por el uso de un documento falso.
Durante la jornada, los uniformados también lograron recuperar una motocicleta que había sido reportada y retiraron de circulación 32 armas blancas, elementos que, según las autoridades, podrían ser utilizados para la comisión de delitos o riñas.
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Los controles se extendieron a la movilidad y al comercio del sector. En total fueron inspeccionadas 378 motocicletas, 290 vehículos y 19 establecimientos abiertos al público.
Además, las autoridades impusieron 25 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y 33 sanciones por infracciones de tránsito.
Como parte de las acciones de control vial, también fueron inmovilizadas 14 motocicletas por incumplir la normatividad vigente.
Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para avanzar con el proceso judicial correspondiente.
La Secretaría de Seguridad y Convivencia informó que este tipo de intervenciones continuarán desarrollándose en diferentes comunas y corregimientos de Medellín con el propósito de fortalecer el control territorial, prevenir el delito y mejorar las condiciones de seguridad para los ciudadanos.
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