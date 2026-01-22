Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Lanzaron maletas con droga a los techos y helicóptero los pilló: 19 capturados durante operativo en Medellín

La noche de este miércoles 21 de enero, Medellín fue testigo de un despliegue de fuerza sin precedentes. En un megaoperativo simultáneo que movilizó a más de 300 efectivos de la Policía, el Ejército y la Alcaldía, logrando la captura de 19 personas vinculadas a redes de microtráfico.

Uno de los momentos más tensos de la jornada ocurrió en el sector de Barrio Antioquia, donde, gracias al monitoreo aéreo del helicóptero Halcón, se detectó a varios delincuentes que, en un intento desesperado por evadir a la justicia, lanzaron maletas cargadas de drogas hacia los techos de las viviendas.

Sin embargo, la maniobra de los criminales fue inútil. Los uniformados, coordinados desde el aire, treparon a los techos de las casas para recuperar las maletas y desmantelar las caletas improvisadas.

“En Medellín no hay escondite para el crimen”, sentenció el alcalde Federico Gutiérrez a través de sus redes sociales, resaltando la reacción inmediata de la fuerza pública.

El balance de la intervención arroja cifras contundentes: más de 16 kilos de droga incautada, incluyendo 4.200 gramos de marihuana, 2.000 gramos de 2CB (tusy) y 40 frascos de ketamina.

Según el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, este golpe afecta directamente las finanzas de estructuras criminales como “Los Chivos” y otras redes barriales dedicadas al multicrimen.

Los 19 capturados, muchos con antecedentes por desplazamiento forzado y porte ilegal de armas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El operativo no solo se centró en la captura de expendedores, sino también en el control territorial integral con el apoyo de agentes de tránsito, Bomberos y gestores de Espacio Público.

Las autoridades anunciaron que este tipo de intervenciones sorpresa continuarán en puntos críticos de la ciudad, utilizando tecnología de punta e inteligencia para recuperar el orden.

