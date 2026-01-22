Roberto Bruno lidera la Selección Colombia de Futsal hacia la Copa América 2026 con la ilusión de ganar en Paraguay. Foto: FCF

Resumen: La Selección Colombia Masculina de Futsal finalizó un intenso microciclo de nueve días de preparación técnica y táctica bajo el mando de Roberto Bruno, de cara a su participación en la CONMEBOL Copa América 2026 en Paraguay. Tras un enfoque integral que incluyó el trabajo del arquero como quinto jugador y el roce internacional obtenido en recientes amistosos ante Francia y Croacia, el técnico barranquillero expresó su plena confianza en el grupo, asegurando que el equipo llega "preparado y con la ilusión de salir a ganar" para asegurar la clasificación a la siguiente fase del torneo continental.

Colombia ultima detalles para la Copa América de Futsal 2026 con la ilusión de ser protagonista

La Selección Colombia Masculina de Futsal se encuentra en la recta final de su preparación para afrontar la CONMEBOL Copa América 2026.

Bajo la dirección técnica de Roberto Bruno, el combinado nacional ha completado un intenso microciclo de nueve días de trabajo, enfocado en llegar en óptimas condiciones físicas y tácticas a la cita continental que se llevará a cabo en Paraguay.

Durante estas jornadas de alta exigencia, el cuerpo técnico ha implementado un plan de entrenamiento integral. Las sesiones se han centrado en perfeccionar la salida del balón, la progresión en el juego y la eficacia en la finalización.

Además, se han trabajado aspectos críticos como los duelos individuales y la defensa en inferioridad numérica, buscando potenciar la capacidad de reacción y la toma de decisiones de los jugadores bajo presión.

Un pilar fundamental en la estrategia de Bruno ha sido la integración del arquero como el “quinto jugador” para generar superioridad en el ataque.

Para ajustar estos movimientos estratégicos, el equipo ha realizado prácticas con tres cuartetos en diferentes fases del juego y ha disputado partidos amistosos contra rivales locales, permitiendo pulir los detalles tácticos antes del viaje a territorio guaraní.

En conferencia de prensa previa a la partida, el entrenador barranquillero destacó la importancia de la reciente gira europea para el crecimiento del grupo.

Según Bruno, los enfrentamientos de diciembre contra Francia y Croacia marcaron un hito, al ser la primera vez que la “Tricolor” se midió ante potencias de ese continente, brindando una experiencia competitiva invaluable para los retos que se avecinan.

“Estamos preparados y con la ilusión de salir a ganar y clasificar a la siguiente fase”, afirmó Roberto Bruno, reflejando el optimismo que rodea al equipo nacional ante este nuevo desafío internacional.

