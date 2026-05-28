Golpe en La Bayadera: cerraron cinco locales por autopartes robadas

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Resumen: Operativo en La Bayadera dejó cinco locales cerrados, más de 2.000 autopartes ilegales incautadas y una captura en Medellín.

Un amplio operativo realizado en el sector de La Bayadera, en el centro de Medellín, dejó como resultado el cierre de cinco establecimientos señalados de comercializar autopartes ilegales y elementos relacionados con el hurto de vehículos y motocicletas.

La intervención fue liderada por la Alcaldía de Medellín en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

En el procedimiento participaron más de 300 uniformados, quienes adelantaron allanamientos e inspecciones en distintos locales comerciales del sector.

Durante las diligencias, las autoridades capturaron en flagrancia a una persona por el delito de falsedad marcaria.

Además, recuperaron dos motocicletas, incautaron un motor y decomisaron más de 2.000 autopartes ilegales que, según las investigaciones preliminares, serían comercializadas de manera irregular en esta zona del centro de la ciudad.

Las autoridades también realizaron la verificación de más de 200 vehículos y revisaron talleres y establecimientos dedicados a la venta de repuestos, con el objetivo de detectar piezas alteradas, sistemas de identificación modificados y mercancía de origen ilícito.

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De acuerdo con las investigaciones, estos establecimientos estarían vinculados con redes dedicadas al hurto de automotores y a la comercialización de autopartes ilegales en Medellín.

El operativo, según el balance oficial, representó una afectación económica cercana a los $200 millones para las estructuras criminales involucradas.

Los elementos incautados y la persona capturada quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de estas redes delincuenciales que operarían en el centro de Medellín.

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