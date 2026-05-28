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    ¡Se vinieron todos pues! Cae en el aeropuerto El Dorado presunto capo neerlandés

    La captura del neerlandés afecta los puentes de comunicación y negocios ilícitos entre carteles productores en América del Sur y los distribuidores en Europa

    Publicado por: SoloDuque

    La captura del neerlandés fue el resultado de un estricto trabajo de perfilamiento entre Policía y Migración
    La captura del neerlandés fue el resultado de un estricto trabajo de perfilamiento entre Policía y Migración
    ¡Se vinieron todos pues! Cae en el aeropuerto El Dorado presunto capo neerlandés

    Resumen: Las autoridades competentes avanzan en los procesos de judicialización y en la verificación de requerimientos o circulares internacionales, con el fin de definir la situación legal del capturado y su posible extradición

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un contundente operativo contra las redes del crimen transnacional, las autoridades colombianas lograron la retención de un ciudadano de nacionalidad neerlandesa en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

    La captura fue el resultado de un estricto trabajo de perfilamiento y articulación entre funcionarios de la Policía Nacional y Migración Colombia.

    Lea también: ‘No se dejen meter miedo’: el Secretario de Seguridad descarta presuntas amenazas de orden público en Bogotá

    Detalles de la operación y el capturado neerlandés

    El perfil del detenido: El ciudadano extranjero es señalado por las autoridades de ser el presunto coordinador y enlace principal de una peligrosa estructura criminal transnacional.

    Las rutas del narcotráfico: De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta red delincuencial se dedicaba a gestionar la logística para el envío sistemático de grandes cargamentos de cocaína desde Suramérica hacia Europa.

    Golpe estratégico: Esta retención representa una importante afectación a los puentes de comunicación y negocios ilícitos entre los carteles productores en América del Sur y los distribuidores en el viejo continente.

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    Las autoridades competentes avanzan en los procesos de judicialización y en la verificación de requerimientos o circulares internacionales, con el fin de definir la situación legal del capturado y su posible extradición.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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