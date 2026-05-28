La captura del neerlandés fue el resultado de un estricto trabajo de perfilamiento entre Policía y Migración

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Resumen: Las autoridades competentes avanzan en los procesos de judicialización y en la verificación de requerimientos o circulares internacionales, con el fin de definir la situación legal del capturado y su posible extradición

¡Se vinieron todos pues! Cae en el aeropuerto El Dorado presunto capo neerlandés

Minuto30.com .- En un contundente operativo contra las redes del crimen transnacional, las autoridades colombianas lograron la retención de un ciudadano de nacionalidad neerlandesa en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

La captura fue el resultado de un estricto trabajo de perfilamiento y articulación entre funcionarios de la Policía Nacional y Migración Colombia.

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Detalles de la operación y el capturado neerlandés

El perfil del detenido: El ciudadano extranjero es señalado por las autoridades de ser el presunto coordinador y enlace principal de una peligrosa estructura criminal transnacional.

Las rutas del narcotráfico: De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta red delincuencial se dedicaba a gestionar la logística para el envío sistemático de grandes cargamentos de cocaína desde Suramérica hacia Europa.

Golpe estratégico: Esta retención representa una importante afectación a los puentes de comunicación y negocios ilícitos entre los carteles productores en América del Sur y los distribuidores en el viejo continente.

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Las autoridades competentes avanzan en los procesos de judicialización y en la verificación de requerimientos o circulares internacionales, con el fin de definir la situación legal del capturado y su posible extradición.