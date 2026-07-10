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Resumen: En Barrio Antioquia intentaron esconder la droga lanzándola a los techos, pero el operativo terminó con capturas, incautaciones y cierres de establecimientos. Conozca el balance.

Ni tirando la droga a los techos se salvaron: siete capturados durante operativo en Barrio Antioquia

Un amplio operativo de seguridad desplegado en Barrio Antioquia, en Medellín, dejó como resultado la captura de siete personas por el delito de tráfico de estupefacientes, además de la incautación de diferentes tipos de droga, el cierre temporal de establecimientos comerciales y decenas de sanciones por infracciones de tránsito.

El procedimiento fue liderado por la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y el Ejército, con la participación de más de 180 policías, 70 soldados, personal de las secretarías de Seguridad y Movilidad, así como el apoyo del sistema de cámaras de vigilancia y del helicóptero Halcón de la Policía.

Según explicó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, durante el ingreso de la Fuerza Pública varios presuntos expendedores intentaron deshacerse de la droga lanzando bolsas y maletas sobre los techos de las viviendas para evitar que fueran encontradas.

Sin embargo, gracias al apoyo aéreo y al monitoreo de las cámaras de seguridad, los uniformados ubicaron los elementos y realizaron patrullajes sobre las cubiertas de las casas para recuperarlos.

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En el operativo fueron incautados 124 cigarrillos de marihuana, más de 270 bolsas con marihuana, 57 papeletas de bazuco, 165 recipientes con clorhidrato de cocaína, 60 bolsas con esta misma sustancia, 14 frascos de popper, pastillas de éxtasis y varias dosis de tusi.

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Las autoridades también impusieron la suspensión temporal de actividades a cuatro establecimientos comerciales por incumplir la normatividad vigente.

Además, agentes de tránsito realizaron 57 comparendos e inmovilizaron 17 vehículos, entre automóviles y motocicletas.

Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que este tipo de intervenciones continuarán en distintos sectores de Medellín con el objetivo de afectar las rentas ilegales de las estructuras criminales y fortalecer la presencia institucional en los territorios considerados de mayor riesgo.

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