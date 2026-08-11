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    Incendio forestal permanece activo en Santa Fe de Antioquia y evalúan apoyo aéreo

    Siguen las llamas en Santa Fe de Antioquia. Un incendio forestal permanece activo en el cañón de Cativo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Incendio forestal permanece activo en Santa Fe de Antioquia y evalúan apoyo aéreo

    Resumen: El incendio forestal en Santa Fe de Antioquia continúa activo en el cañón de Cativo y Bomberos trabajan para controlar los focos.

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    Un incendio forestal en Santa Fe de Antioquia permanece activo este martes 11 de agosto en el cañón de Cativo, sobre la vía que comunica a este municipio con Cañasgordas. La emergencia es atendida desde el pasado lunes por organismos de socorro, que buscan controlar los focos que todavía permanecen encendidos.

    En el lugar trabajan unidades de Bomberos de Santa Fe de Antioquia, con apoyo de los cuerpos de San Jerónimo y Cañasgordas, además del Ejército Nacional y la Defensa Civil.

    También se cuenta con unidades de apoyo y carrotanques, debido a las dificultades que presenta el terreno para el ingreso de equipos y personal.

    Según el reporte de las autoridades, hasta el momento las llamas han afectado únicamente cobertura vegetal y uno de los focos fue mitigado cerca del caserío del sector. No se reportan personas afectadas ni fallecidas por esta emergencia.

    Una de las principales dificultades para controlar el incendio forestal en Santa Fe de Antioquia está relacionada con la elevada inclinación de las montañas en el cañón de Cativo.

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    Estas condiciones limitan el acceso de los organismos de socorro y dificultan el ingreso de maquinaria pesada a los puntos donde todavía se presentan llamas.

    Las autoridades aún no han establecido el área exacta afectada. Para determinar la extensión de la emergencia, se espera realizar un sobrevuelo con un dron del Ejército Nacional y contar con apoyo departamental.

    Desde el DAGRAN también se analiza la posibilidad de solicitar apoyo aéreo a la Gobernación de Antioquia, incluido el uso de helicópteros, en caso de que las condiciones del terreno impidan controlar los focos restantes por vía terrestre.

    La emergencia se suma a la temporada de incendios que ha registrado Antioquia durante este año. Según las autoridades, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.

    Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron el llamado a evitar las quemas y a no arrojar elementos inflamables en zonas verdes, con el propósito de prevenir nuevas emergencias.

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